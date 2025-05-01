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Fox News сообщил о кадровых перестановках в администрации США - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Fox News сообщил о кадровых перестановках в администрации США
Fox News сообщил о кадровых перестановках в администрации США - 01.05.2025, ПРАЙМ
Fox News сообщил о кадровых перестановках в администрации США
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг отстранены от своих должностей в четверг, утверждает телеканал Fox | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T20:28+0300
2025-05-01T20:29+0300
политика
сша
майкл уолтц
увольнение
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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг отстранены от своих должностей в четверг, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на источники. “Уолтц и его заместитель Алекс Вонг были отстранены от должностей в четверг. Источники сообщили, что, вероятнее всего, будет объявлено о дополнительных отстраненных сотрудниках, и ожидается, что президент Дональд Трамп публично выступит по этому вопросу”, - говорится в публикации на сайте телеканала. Отмечается, что увольнение Уолтца произошло после скандала с включением журналиста в чат с американскими чиновниками, где обсуждались удары США по Йемену. Ранее журналист газеты Politico Джейк Трейлор со ссылкой на источники сообщил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф является главным кандидатом на пост советника американского лидера по национальной безопасности вместо Уолтца. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности.
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сша, майкл уолтц, увольнение
Политика, США, Майкл Уолтц, увольнение
20:28 01.05.2025 (обновлено: 20:29 01.05.2025)
 
Fox News сообщил о кадровых перестановках в администрации США

Fox: советник США по нацбезопасности Уолтц и его заместитель отстранены от должностей

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг отстранены от своих должностей в четверг, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
“Уолтц и его заместитель Алекс Вонг были отстранены от должностей в четверг. Источники сообщили, что, вероятнее всего, будет объявлено о дополнительных отстраненных сотрудниках, и ожидается, что президент Дональд Трамп публично выступит по этому вопросу”, - говорится в публикации на сайте телеканала.
Отмечается, что увольнение Уолтца произошло после скандала с включением журналиста в чат с американскими чиновниками, где обсуждались удары США по Йемену.
Ранее журналист газеты Politico Джейк Трейлор со ссылкой на источники сообщил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф является главным кандидатом на пост советника американского лидера по национальной безопасности вместо Уолтца.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
В США назвали вероятного приемника Уолтца на посту советника президента
18:15
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности.
 
ПолитикаСШАМайкл Уолтцувольнение
 
 
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