https://1prime.ru/20250501/peregovory-857215736.html

МИД Ирана подтвердил перенос 4-го раунда переговоров с США

МИД Ирана подтвердил перенос 4-го раунда переговоров с США - 01.05.2025, ПРАЙМ

МИД Ирана подтвердил перенос 4-го раунда переговоров с США

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи объявил о переносе четвертого раунда непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона, который был запланирован на... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T19:37+0300

2025-05-01T19:37+0300

2025-05-01T19:38+0300

политика

иран

сша

переговоры

перенос

https://cdnn.1prime.ru/img/82909/96/829099668_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_527641048c4967ec588492b242862762.jpg

ТЕГЕРАН, 1 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи объявил о переносе четвертого раунда непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона, который был запланирован на субботу, сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство Ирана. Ранее в четверг глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что запланированный на 3 мая в Риме четвертый раунд переговоров между США и Ираном будет перенесён на другой день из-за проблем с логистикой, а дата нового раунда будет объявлена после согласования. "Официальный представитель МИД сообщил об изменении времени проведения следующего раунда непрямых ирано-американских переговоров, которые должны были состояться в Риме в субботу, 3 мая", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского МИД. Иранский МИД отметил, что инициатором переноса переговоров стала оманская сторона, а информация о новой дате переговоров с Вашингтоном будет представлена позднее. Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен был состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Портал Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://1prime.ru/20250428/iran-857079233.html

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, переговоры, перенос