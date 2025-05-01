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МИД Ирана подтвердил перенос 4-го раунда переговоров с США - 01.05.2025, ПРАЙМ
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МИД Ирана подтвердил перенос 4-го раунда переговоров с США
МИД Ирана подтвердил перенос 4-го раунда переговоров с США - 01.05.2025, ПРАЙМ
МИД Ирана подтвердил перенос 4-го раунда переговоров с США
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи объявил о переносе четвертого раунда непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона, который был запланирован на... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T19:37+0300
2025-05-01T19:38+0300
политика
иран
сша
переговоры
перенос
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ТЕГЕРАН, 1 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи объявил о переносе четвертого раунда непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона, который был запланирован на субботу, сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство Ирана. Ранее в четверг глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что запланированный на 3 мая в Риме четвертый раунд переговоров между США и Ираном будет перенесён на другой день из-за проблем с логистикой, а дата нового раунда будет объявлена после согласования. "Официальный представитель МИД сообщил об изменении времени проведения следующего раунда непрямых ирано-американских переговоров, которые должны были состояться в Риме в субботу, 3 мая", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского МИД. Иранский МИД отметил, что инициатором переноса переговоров стала оманская сторона, а информация о новой дате переговоров с Вашингтоном будет представлена позднее. Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен был состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Портал Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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иран, сша, переговоры, перенос
Политика, ИРАН, США, переговоры, перенос
19:37 01.05.2025 (обновлено: 19:38 01.05.2025)
 
МИД Ирана подтвердил перенос 4-го раунда переговоров с США

Заявление: МИД Ирана подтвердил перенос 4-го раунда переговоров с США и Ирана

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НЕ БРАТЬ!!!! - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© Коллаж РИА Новости
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ТЕГЕРАН, 1 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи объявил о переносе четвертого раунда непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона, который был запланирован на субботу, сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство Ирана.
Ранее в четверг глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что запланированный на 3 мая в Риме четвертый раунд переговоров между США и Ираном будет перенесён на другой день из-за проблем с логистикой, а дата нового раунда будет объявлена после согласования.
"Официальный представитель МИД сообщил об изменении времени проведения следующего раунда непрямых ирано-американских переговоров, которые должны были состояться в Риме в субботу, 3 мая", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского МИД.
Иранский МИД отметил, что инициатором переноса переговоров стала оманская сторона, а информация о новой дате переговоров с Вашингтоном будет представлена позднее.
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Иран обсудит разморозку зарубежных активов на переговорах с США
28 апреля, 11:19
Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен был состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Портал Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
 
ПолитикаИРАНСШАпереговорыперенос
 
 
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