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Трамп понимает, что Зеленский пытается затянуть конфликт, заявил Полянский - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп понимает, что Зеленский пытается затянуть конфликт, заявил Полянский
Трамп понимает, что Зеленский пытается затянуть конфликт, заявил Полянский - 01.05.2025, ПРАЙМ
Трамп понимает, что Зеленский пытается затянуть конфликт, заявил Полянский
Администрация президента США Дональда Трампа осознает, что Владимир Зеленский пытается подорвать мирные усилия по Украине, затянуть конфликт и втянуть в него... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T08:36+0300
2025-05-01T08:36+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
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ООН, 1 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа осознает, что Владимир Зеленский пытается подорвать мирные усилия по Украине, затянуть конфликт и втянуть в него других, рассказал РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Я думаю, что наши американские коллеги это осознают, потому что трудно не понимать тот факт, что Зеленский и его команда просто пытаются манипулировать этими мирными усилиями и стремлением администрации Трампа. Они пытаются затянуть войну", - заявил Полянский. Первый зампостпреда России при ООН отметил, что украинские власти "пытаются спровоцировать остальных и хотят, чтобы они вмешались в конфликт". Трамп ранее раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, оон
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН
08:36 01.05.2025
 
Трамп понимает, что Зеленский пытается затянуть конфликт, заявил Полянский

Полянский: Трамп осознает, что Зеленский пытается затянуть конфликт

© Фото : Official The White House47-й президент США Дональд Трамп
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© Фото : Official The White House
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ООН, 1 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа осознает, что Владимир Зеленский пытается подорвать мирные усилия по Украине, затянуть конфликт и втянуть в него других, рассказал РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Я думаю, что наши американские коллеги это осознают, потому что трудно не понимать тот факт, что Зеленский и его команда просто пытаются манипулировать этими мирными усилиями и стремлением администрации Трампа. Они пытаются затянуть войну", - заявил Полянский.
Первый зампостпреда России при ООН отметил, что украинские власти "пытаются спровоцировать остальных и хотят, чтобы они вмешались в конфликт".
Трамп ранее раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
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ПолитикаСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийООН
 
 
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