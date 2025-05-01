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Трамп понимает, что Зеленский пытается затянуть конфликт, заявил Полянский
Трамп понимает, что Зеленский пытается затянуть конфликт, заявил Полянский - 01.05.2025, ПРАЙМ
Трамп понимает, что Зеленский пытается затянуть конфликт, заявил Полянский
Администрация президента США Дональда Трампа осознает, что Владимир Зеленский пытается подорвать мирные усилия по Украине, затянуть конфликт и втянуть в него... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T08:36+0300
2025-05-01T08:36+0300
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ООН, 1 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа осознает, что Владимир Зеленский пытается подорвать мирные усилия по Украине, затянуть конфликт и втянуть в него других, рассказал РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Я думаю, что наши американские коллеги это осознают, потому что трудно не понимать тот факт, что Зеленский и его команда просто пытаются манипулировать этими мирными усилиями и стремлением администрации Трампа. Они пытаются затянуть войну", - заявил Полянский. Первый зампостпреда России при ООН отметил, что украинские власти "пытаются спровоцировать остальных и хотят, чтобы они вмешались в конфликт". Трамп ранее раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
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Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН
Трамп понимает, что Зеленский пытается затянуть конфликт, заявил Полянский
Полянский: Трамп осознает, что Зеленский пытается затянуть конфликт
ООН, 1 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа осознает, что Владимир Зеленский пытается подорвать мирные усилия по Украине, затянуть конфликт и втянуть в него других, рассказал РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Я думаю, что наши американские коллеги это осознают, потому что трудно не понимать тот факт, что Зеленский и его команда просто пытаются манипулировать этими мирными усилиями и стремлением администрации Трампа. Они пытаются затянуть войну", - заявил Полянский.
Первый зампостпреда России при ООН отметил, что украинские власти "пытаются спровоцировать остальных и хотят, чтобы они вмешались в конфликт".
Трамп ранее раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
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