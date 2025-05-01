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Трамп понимает, что Зеленский пытается затянуть конфликт, заявил Полянский

Трамп понимает, что Зеленский пытается затянуть конфликт, заявил Полянский - 01.05.2025, ПРАЙМ

Трамп понимает, что Зеленский пытается затянуть конфликт, заявил Полянский

Администрация президента США Дональда Трампа осознает, что Владимир Зеленский пытается подорвать мирные усилия по Украине, затянуть конфликт и втянуть в него... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T08:36+0300

2025-05-01T08:36+0300

2025-05-01T08:36+0300

политика

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ООН, 1 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа осознает, что Владимир Зеленский пытается подорвать мирные усилия по Украине, затянуть конфликт и втянуть в него других, рассказал РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Я думаю, что наши американские коллеги это осознают, потому что трудно не понимать тот факт, что Зеленский и его команда просто пытаются манипулировать этими мирными усилиями и стремлением администрации Трампа. Они пытаются затянуть войну", - заявил Полянский. Первый зампостпреда России при ООН отметил, что украинские власти "пытаются спровоцировать остальных и хотят, чтобы они вмешались в конфликт". Трамп ранее раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.

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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, оон