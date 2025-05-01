https://1prime.ru/20250501/polyanskiy-857203905.html
В миссии России при ООН оценили перспективы начала переговоров с Украиной
В миссии России при ООН оценили перспективы начала переговоров с Украиной - 01.05.2025, ПРАЙМ
В миссии России при ООН оценили перспективы начала переговоров с Украиной
Переговоры между РФ и Украиной могут случиться "довольно скоро", если Киев приложит серьезные усилия по устранению проблем конфликта, заявил РИА Новости первый... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T09:34+0300
2025-05-01T09:34+0300
2025-05-01T09:34+0300
политика
россия
рф
украина
киев
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83620/30/836203041_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_e94a7188e9aa1a950b6ec7c972336334.jpg
ООН, 1 мая - ПРАЙМ. Переговоры между РФ и Украиной могут случиться "довольно скоро", если Киев приложит серьезные усилия по устранению проблем конфликта, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Если будут предприняты серьезные и значимые усилия по разрешению проблем, которые привели к этому кризису, я думаю, что это может произойти довольно скоро", - заявил Полянский, говоря о прямых переговорах между Москвой и Киевом. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
https://1prime.ru/20250501/polyanskiy-857202693.html
рф
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83620/30/836203041_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_c4e7091cc5f50a77f1d848e7a3815780.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, украина, киев, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, оон
Политика, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Киев, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, ООН
В миссии России при ООН оценили перспективы начала переговоров с Украиной
Полянский: переговоры между Россией и Украиной могут произойти довольно скоро
ООН, 1 мая - ПРАЙМ. Переговоры между РФ и Украиной могут случиться "довольно скоро", если Киев приложит серьезные усилия по устранению проблем конфликта, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Если будут предприняты серьезные и значимые усилия по разрешению проблем, которые привели к этому кризису, я думаю, что это может произойти довольно скоро", - заявил Полянский, говоря о прямых переговорах между Москвой и Киевом.
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
Трамп понимает, что Зеленский пытается затянуть конфликт, заявил Полянский