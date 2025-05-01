https://1prime.ru/20250501/polyanskiy-857203905.html

В миссии России при ООН оценили перспективы начала переговоров с Украиной

В миссии России при ООН оценили перспективы начала переговоров с Украиной - 01.05.2025, ПРАЙМ

В миссии России при ООН оценили перспективы начала переговоров с Украиной

Переговоры между РФ и Украиной могут случиться "довольно скоро", если Киев приложит серьезные усилия по устранению проблем конфликта, заявил РИА Новости первый... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T09:34+0300

2025-05-01T09:34+0300

2025-05-01T09:34+0300

политика

россия

рф

украина

киев

владимир путин

стив уиткофф

дмитрий песков

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/83620/30/836203041_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_e94a7188e9aa1a950b6ec7c972336334.jpg

ООН, 1 мая - ПРАЙМ. Переговоры между РФ и Украиной могут случиться "довольно скоро", если Киев приложит серьезные усилия по устранению проблем конфликта, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Если будут предприняты серьезные и значимые усилия по разрешению проблем, которые привели к этому кризису, я думаю, что это может произойти довольно скоро", - заявил Полянский, говоря о прямых переговорах между Москвой и Киевом. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.

https://1prime.ru/20250501/polyanskiy-857202693.html

рф

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, украина, киев, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, оон