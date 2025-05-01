https://1prime.ru/20250501/posobiya-857210060.html

В США выше прогноза выросло число заявок на пособие по безработице

В США выше прогноза выросло число заявок на пособие по безработице - 01.05.2025, ПРАЙМ

В США выше прогноза выросло число заявок на пособие по безработице

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 апреля, составило 241 тысячу, увеличившись на 18 тысяч по сравнению с... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T15:36+0300

2025-05-01T15:36+0300

2025-05-01T15:36+0300

экономика

сша

заявки

пособия по безработице

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 апреля, составило 241 тысячу, увеличившись на 18 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 223 тысячи, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь до 224 тысяч с изначального показателя в 222 тысячи.

https://1prime.ru/20250410/posobie-856552469.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, заявки, пособия по безработице