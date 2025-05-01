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В США выше прогноза выросло число заявок на пособие по безработице
В США выше прогноза выросло число заявок на пособие по безработице - 01.05.2025, ПРАЙМ
В США выше прогноза выросло число заявок на пособие по безработице
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 апреля, составило 241 тысячу, увеличившись на 18 тысяч по сравнению с... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T15:36+0300
2025-05-01T15:36+0300
2025-05-01T15:36+0300
экономика
сша
заявки
пособия по безработице
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 апреля, составило 241 тысячу, увеличившись на 18 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 223 тысячи, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь до 224 тысяч с изначального показателя в 222 тысячи.
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сша, заявки, пособия по безработице
Экономика, США, заявки, пособия по безработице
В США выше прогноза выросло число заявок на пособие по безработице
Минтруд: число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 241 тыс
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 апреля, составило 241 тысячу, увеличившись на 18 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 223 тысячи, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь до 224 тысяч с изначального показателя в 222 тысячи.
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