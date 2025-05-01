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Правительство Украины приняло решение о создании фонда восстановления - 01.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Правительство Украины приняло решение о создании фонда восстановления
Правительство Украины приняло решение о создании фонда восстановления - 01.05.2025, ПРАЙМ
Правительство Украины приняло решение о создании фонда восстановления
Правительство Украины приняло решения, необходимые для подписания с США сделки по полезным ископаемым, в частности о создании "инвестиционного фонда... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T00:29+0300
2025-05-01T00:29+0300
экономика
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Правительство Украины приняло решения, необходимые для подписания с США сделки по полезным ископаемым, в частности о создании "инвестиционного фонда восстановления", об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда восстановления (в рамках сделки по недрам - ред.)", - говорится в публикации в Telegram-канале министра. В своей публикации Шмыгаль указывает, что сделка по недрам предполагает "сохранение за Украиной полного контроля над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами". По его словам, соглашение с США не будет препятствовать "приобретению Украиной членства в ЕС". "Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает. ... Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати", - добавляется в публикации Шмыгаля. В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение Киевом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос Вашингтона в фонд. Как сообщал Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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мировая экономика, украина, сша, киев, денис шмыгаль, скотт бессент, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, Денис Шмыгаль, Скотт Бессент, Дональд Трамп, ЕС
00:29 01.05.2025
 
Правительство Украины приняло решение о создании фонда восстановления

Шмыгаль: Украина приняла решения для подписания с США сделки по недрам

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Правительство Украины приняло решения, необходимые для подписания с США сделки по полезным ископаемым, в частности о создании "инвестиционного фонда восстановления", об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда восстановления (в рамках сделки по недрам - ред.)", - говорится в публикации в Telegram-канале министра.
В своей публикации Шмыгаль указывает, что сделка по недрам предполагает "сохранение за Украиной полного контроля над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами". По его словам, соглашение с США не будет препятствовать "приобретению Украиной членства в ЕС".
"Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает. ... Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати", - добавляется в публикации Шмыгаля.
В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение Киевом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос Вашингтона в фонд.
Как сообщал Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАСШАКиевДенис ШмыгальСкотт БессентДональд ТрампЕС
 
 
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