https://1prime.ru/20250501/pravitelstvo-857198513.html

Правительство Украины приняло решение о создании фонда восстановления

Правительство Украины приняло решение о создании фонда восстановления - 01.05.2025, ПРАЙМ

Правительство Украины приняло решение о создании фонда восстановления

Правительство Украины приняло решения, необходимые для подписания с США сделки по полезным ископаемым, в частности о создании "инвестиционного фонда... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T00:29+0300

2025-05-01T00:29+0300

2025-05-01T00:29+0300

экономика

мировая экономика

украина

сша

киев

денис шмыгаль

скотт бессент

дональд трамп

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857198513.jpg?1746048540

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Правительство Украины приняло решения, необходимые для подписания с США сделки по полезным ископаемым, в частности о создании "инвестиционного фонда восстановления", об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда восстановления (в рамках сделки по недрам - ред.)", - говорится в публикации в Telegram-канале министра. В своей публикации Шмыгаль указывает, что сделка по недрам предполагает "сохранение за Украиной полного контроля над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами". По его словам, соглашение с США не будет препятствовать "приобретению Украиной членства в ЕС". "Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает. ... Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати", - добавляется в публикации Шмыгаля. В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение Киевом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос Вашингтона в фонд. Как сообщал Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, сша, киев, денис шмыгаль, скотт бессент, дональд трамп, ес