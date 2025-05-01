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Премьеры Канады и Украины обсудили урегулирование - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Премьеры Канады и Украины обсудили урегулирование
Премьеры Канады и Украины обсудили урегулирование - 01.05.2025, ПРАЙМ
Премьеры Канады и Украины обсудили урегулирование
Премьер-министр Канады Марк Карни и Владимир Зеленский обсудили украинское урегулирование и пришли к единому мнению, что для достижения прочного мира Украина... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T03:23+0300
2025-05-01T03:23+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
канада
киев
владимир зеленский
марк карни
владимир путин
washington post
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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни и Владимир Зеленский обсудили украинское урегулирование и пришли к единому мнению, что для достижения прочного мира Украина должна участвовать в переговорах, сообщает пресс-служба правительства Канады. "Сегодня премьер-министр Марк Карни провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским... Лидеры двух стран сошлись во мнении, что прочный мир может быть достигнут только при участии Украины за столом переговоров," – говорится в пресс-релизе. Премьер-министр Канады отметил, что его страна готова оказывать поддержку Украине в достижении прочного мира и безопасности. Лидеры договорились поддерживать тесные связи и встретиться на 51-м саммите G7, который состоится в июне в городе Кананаскис, провинция Альберта. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. В марте этого года он подтвердил, что не будет разговаривать с президентом России. Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
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мировая экономика, общество , украина, канада, киев, владимир зеленский, марк карни, владимир путин, washington post
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, КАНАДА, Киев, Владимир Зеленский, Марк Карни, Владимир Путин, Washington Post
03:23 01.05.2025
 
Премьеры Канады и Украины обсудили урегулирование

Премьер Канады Карни и президент Украины Зеленский обсудили урегулирование

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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни и Владимир Зеленский обсудили украинское урегулирование и пришли к единому мнению, что для достижения прочного мира Украина должна участвовать в переговорах, сообщает пресс-служба правительства Канады.
"Сегодня премьер-министр Марк Карни провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским... Лидеры двух стран сошлись во мнении, что прочный мир может быть достигнут только при участии Украины за столом переговоров," – говорится в пресс-релизе.
Премьер-министр Канады отметил, что его страна готова оказывать поддержку Украине в достижении прочного мира и безопасности. Лидеры договорились поддерживать тесные связи и встретиться на 51-м саммите G7, который состоится в июне в городе Кананаскис, провинция Альберта.
Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. В марте этого года он подтвердил, что не будет разговаривать с президентом России.
Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАКАНАДАКиевВладимир ЗеленскийМарк КарниВладимир ПутинWashington Post
 
 
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