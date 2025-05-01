https://1prime.ru/20250501/pribyl-857198893.html

Чистая прибыль Meta в I квартале выросла на 34,6%

Чистая прибыль Meta в I квартале выросла на 34,6% - 01.05.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Meta в I квартале выросла на 34,6%

Чистая прибыль компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) в первом квартале увеличилась на 34,6% в годовом выражении - до 16,644 миллиарда... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T00:41+0300

2025-05-01T00:41+0300

2025-05-01T00:41+0300

бизнес

финансы

экономика

москва

рф

сша

марк цукерберг

meta

facebook

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857198893.jpg?1746049271

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) в первом квартале увеличилась на 34,6% в годовом выражении - до 16,644 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза компании. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 6,43 доллара с 4,71 доллара годом ранее. Прогноз составлял 5,24 доллара. Выручка выросла за три отчетных месяца на 16,1% в годовом выражении - до 42,314 миллиарда долларов при прогнозе в 41,48 миллиарда долларов. Выручка компании от рекламы за квартал составила 41,392 миллиарда долларов, что на 16,2% выше аналогичного показателя за первый квартал предыдущего года. Число ежедневно активных пользователей в марте увеличилось на 5% в годовом выражении и составило в среднем 3,43 миллиарда человек. Штат компании по состоянию на 31 марта вырос на 11% год к году, до 76 834 сотрудников. Meta ожидает, что во втором квартале выручка составит 42,5-45,5 миллиарда долларов. Компания понизила прогноз по затратам в 2025 году - до 113-118 миллиардов долларов с ожидавшихся ранее 114-119 миллиардов. Акции Meta после завершения основных торгов в США дорожают на 5%. Компания Facebook в 2021 году объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

москва

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, москва, рф, сша, марк цукерберг, meta, facebook