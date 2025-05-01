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Чистая прибыль Microsoft за девять месяцев выросла на 12,9% - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Microsoft за девять месяцев выросла на 12,9%
Чистая прибыль Microsoft за девять месяцев выросла на 12,9% - 01.05.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Microsoft за девять месяцев выросла на 12,9%
Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первые девять месяцев 2024-2025 финансового года, завершившихся 31 марта, увеличилась на 12,9% в годовом выражении... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T00:53+0300
2025-05-01T00:53+0300
технологии
финансы
экономика
москва
вашингтон
билл гейтс
microsoft
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первые девять месяцев 2024-2025 финансового года, завершившихся 31 марта, увеличилась на 12,9% в годовом выражении и составила 74,599 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Общая выручка за три квартала поднялась на 13,8% в годовом выражении - до 205,283 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период выросла до 9,99 доллара с 8,85 доллара годом ранее. В третьем квартале финансового года чистая прибыль компании увеличилась на 17,7% в годовом исчислении - до 25,824 миллиарда долларов. Выручка поднялась на 13,3% и составила 70,066 миллиарда долларов при прогнозе в 68,53 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию за три отчетных месяца выросла до 3,46 доллара с 2,94 доллара при прогнозе в 3,23 доллара. Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud в третьем квартале выросла на 20,8% в годовом выражении - до 26,751 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes увеличился на 10,4% - до 29,944 миллиарда долларов. После закрытия основных торгов и выхода отчетности акции компании дорожают на 6%. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
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технологии, финансы, москва, вашингтон, билл гейтс, microsoft
Технологии, Финансы, Экономика, МОСКВА, ВАШИНГТОН, Билл Гейтс, Microsoft
00:53 01.05.2025
 
Чистая прибыль Microsoft за девять месяцев выросла на 12,9%

Чистая прибыль Microsoft за девять месяцев 2024-2025 финансового года выросла на 12,9%

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первые девять месяцев 2024-2025 финансового года, завершившихся 31 марта, увеличилась на 12,9% в годовом выражении и составила 74,599 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Общая выручка за три квартала поднялась на 13,8% в годовом выражении - до 205,283 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период выросла до 9,99 доллара с 8,85 доллара годом ранее.
В третьем квартале финансового года чистая прибыль компании увеличилась на 17,7% в годовом исчислении - до 25,824 миллиарда долларов. Выручка поднялась на 13,3% и составила 70,066 миллиарда долларов при прогнозе в 68,53 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию за три отчетных месяца выросла до 3,46 доллара с 2,94 доллара при прогнозе в 3,23 доллара.
Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud в третьем квартале выросла на 20,8% в годовом выражении - до 26,751 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes увеличился на 10,4% - до 29,944 миллиарда долларов.
После закрытия основных торгов и выхода отчетности акции компании дорожают на 6%.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
 
ЭкономикаТехнологииФинансыМОСКВАВАШИНГТОНБилл ГейтсMicrosoft
 
 
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