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Чистая прибыль Robinhood в I квартале выросла в 2 раза

Чистая прибыль Robinhood в I квартале выросла в 2 раза - 01.05.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Robinhood в I квартале выросла в 2 раза

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американской брокерской компании Robinhood, в первом квартале увеличилась в 2 раза - до 336 миллионов долларов,... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T01:08+0300

2025-05-01T01:08+0300

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финансы

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американской брокерской компании Robinhood, в первом квартале увеличилась в 2 раза - до 336 миллионов долларов, следует из пресс-релиза компании. Разводненная прибыль на акцию Robinhood за отчетный период составила 0,37 доллара против 0,18 доллара годом ранее. Выручка компании выросла в 1,5 раза - до 927 миллионов долларов, что оказалось выше прогноза аналитиков в 930 миллионов. Акции Robinhood дорожают после закрытия основных торгов в США на 2%. Robinhood была создана в 2013 году и быстро завоевала популярность среди физлиц за счет того, что не берет комиссии за сделки, также у нее нет платы за вывод средств и обслуживание счета. Вместо комиссий Robinhood зарабатывает на продаже заявок инвесторов, или Payment For Order Flow (PFOF) - дословно "оплата за поток заявок". То есть Robinhood заявку инвестора передает не на биржу, а маркетмейкерам, которые стремятся исполнить ее с максимальной выгодой для себя.

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