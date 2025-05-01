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Чистая прибыль McDonald's в I квартале снизилась на 3,2%
Чистая прибыль McDonald's в I квартале снизилась на 3,2% - 01.05.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль McDonald's в I квартале снизилась на 3,2%
Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's в первом квартале снизилась на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года и составила 1,868 миллиарда... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T14:39+0300
2025-05-01T14:39+0300
2025-05-01T14:39+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's в первом квартале снизилась на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года и составила 1,868 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию сократилась до 2,6 доллара с 2,66 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию при этом составила 2,67 доллара при прогнозе в 2,69 доллара. Операционная прибыль сети сократилась на 3,2% - до 2,648 миллиарда долларов. Выручка McDonald's по итогам отчетного периода снизилась на 3,5% - до 5,956 миллиарда долларов. Аналитики ожидали ее на отметке 6,15 миллиарда долларов. Мировые сопоставимые продажи McDonald's по итогам трех месяцев снизились на 1%. Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
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бизнес, москва, калифорния, сша, mcdonald's
Экономика, Бизнес, МОСКВА, Калифорния, США, McDonald's
Чистая прибыль McDonald's в I квартале снизилась на 3,2%
Чистая прибыль McDonald's в I квартале снизилась на 3,2%
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's в первом квартале снизилась на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года и составила 1,868 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию сократилась до 2,6 доллара с 2,66 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию при этом составила 2,67 доллара при прогнозе в 2,69 доллара. Операционная прибыль сети сократилась на 3,2% - до 2,648 миллиарда долларов.
Выручка McDonald's по итогам отчетного периода снизилась на 3,5% - до 5,956 миллиарда долларов. Аналитики ожидали ее на отметке 6,15 миллиарда долларов. Мировые сопоставимые продажи McDonald's по итогам трех месяцев снизились на 1%.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
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