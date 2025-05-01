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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России - 01.05.2025, ПРАЙМ

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Наиболее высокий прирост к заработным платам в первом квартале этого года по сравнению с этим же периодом прошлого произошел у специалистов горнодобывающей... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T02:32+0300

2025-05-01T02:32+0300

2025-05-01T02:32+0300

промышленность

экономика

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Наиболее высокий прирост к заработным платам в первом квартале этого года по сравнению с этим же периодом прошлого произошел у специалистов горнодобывающей отрасли (27%), геологов (24%), специалистов в энергетике (21%), а также у специалистов металлургической промышленности и металлообработки (21%), свидетельствуют данные исследования сервиса "Профилум", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Наибольший прирост зарплат в первом квартале текущего года в сравнении с первым кварталом предыдущего года показали следующие профессии: специалисты горнодобывающей отрасли — 27%, геологи — 24%, специалисты в энергетике — 21%, специалисты металлургической промышленности и металлообработки — 21%. Снижений средних зарплат не отмечено", - говорится в данных. Отмечается, что по сравнению с четвертым кварталом прошлого года за первые три месяца 2025 наблюдалось падение на 25% зарплат рабочих специальностей в сфере электрооборудования. Было также и снижение на 4% зарплат в профессиональных областях строительного персонала, операторов станка и производственной линии, специалистов в сфере электроэнергетики и электромонтажа, а на 1% уменьшились зарплаты для общего производственного персонала. "Наибольший рост зарплат в данном сравнении (первого квартала 2025 с последним кварталом 2024 года - ред.) показали уже упомянутые специалисты в области энергетики, контролеры ОТК (отдела технического контроля - ред.) — 10%, специалисты нефтяной и газовой промышленности — 7%, а также геологи — на 6%", - уточняется в данных. Для исследования проанализировали 3,8 миллиона вакансий, размещенных на цифровых сервисах по поиску работы в 2023–2024 годах, и 364,3 тысячи новых предложений за первый квартал этого года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность