https://1prime.ru/20250501/pushilin-857208564.html
В ДНР создадут сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского техникума
В ДНР создадут сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского техникума - 01.05.2025, ПРАЙМ
В ДНР создадут сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского техникума
Сельскохозяйственный кластер создадут на базе Волновахского технологического техникума в ДНР при поддержке правительства РФ, сообщил глава региона Денис... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T14:14+0300
2025-05-01T14:14+0300
2025-05-01T14:27+0300
экономика
россия
промышленность
рф
денис пушилин
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/80340/62/803406216_0:176:2509:1587_1920x0_80_0_0_8e8f85dec15422a599321778faaa574c.jpg
МОСКВА. 1 мая - ПРАЙМ. Сельскохозяйственный кластер создадут на базе Волновахского технологического техникума в ДНР при поддержке правительства РФ, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Создадим сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского технологического техникума. Правительство РФ приняло решение выделить на это средства", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он пояснил, что полученные ресурсы планируется направить на модернизацию Волновахского технологического техникума. Пушилин отметил, что с 2023 года в федеральном проекте "Профессионалитет" республика победила в четырех конкурсных отборах и создала образовательно-производственные кластеры по направлениям педагогики, СМИ и массовых коммуникаций, сервиса и туризма, а также строительства. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил, что будут созданы еще 13 образовательных и производственных кластеров в 13 российских субъектах. Правительство выделит на эти цели 1 миллиард рублей. Федеральный проект "Профессионалитет" стартовал в 2022 году. Он направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета.
https://1prime.ru/20250404/dnr-856404292.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80340/62/803406216_80:0:2429:1762_1920x0_80_0_0_b937342fb5a5969b0a6fc0ca47a1120b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, рф, денис пушилин, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Денис Пушилин, Михаил Мишустин
В ДНР создадут сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского техникума
Пушилин: в ДНР создадут сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского техникума
МОСКВА. 1 мая - ПРАЙМ. Сельскохозяйственный кластер создадут на базе Волновахского технологического техникума в ДНР при поддержке правительства РФ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Создадим сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского технологического техникума. Правительство РФ приняло решение выделить на это средства", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что полученные ресурсы планируется направить на модернизацию Волновахского технологического техникума.
Пушилин отметил, что с 2023 года в федеральном проекте "Профессионалитет" республика победила в четырех конкурсных отборах и создала образовательно-производственные кластеры по направлениям педагогики, СМИ и массовых коммуникаций, сервиса и туризма, а также строительства.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил, что будут созданы еще 13 образовательных и производственных кластеров в 13 российских субъектах. Правительство выделит на эти цели 1 миллиард рублей.
Федеральный проект "Профессионалитет" стартовал в 2022 году. Он направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета.
В ДНР начато тестовое курсирование тепловозов