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В ДНР создадут сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского техникума - 01.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ДНР создадут сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского техникума
В ДНР создадут сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского техникума - 01.05.2025, ПРАЙМ
В ДНР создадут сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского техникума
Сельскохозяйственный кластер создадут на базе Волновахского технологического техникума в ДНР при поддержке правительства РФ, сообщил глава региона Денис... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T14:14+0300
2025-05-01T14:27+0300
экономика
россия
промышленность
рф
денис пушилин
михаил мишустин
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МОСКВА. 1 мая - ПРАЙМ. Сельскохозяйственный кластер создадут на базе Волновахского технологического техникума в ДНР при поддержке правительства РФ, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Создадим сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского технологического техникума. Правительство РФ приняло решение выделить на это средства", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он пояснил, что полученные ресурсы планируется направить на модернизацию Волновахского технологического техникума. Пушилин отметил, что с 2023 года в федеральном проекте "Профессионалитет" республика победила в четырех конкурсных отборах и создала образовательно-производственные кластеры по направлениям педагогики, СМИ и массовых коммуникаций, сервиса и туризма, а также строительства. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил, что будут созданы еще 13 образовательных и производственных кластеров в 13 российских субъектах. Правительство выделит на эти цели 1 миллиард рублей. Федеральный проект "Профессионалитет" стартовал в 2022 году. Он направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета.
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россия, промышленность, рф, денис пушилин, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Денис Пушилин, Михаил Мишустин
14:14 01.05.2025 (обновлено: 14:27 01.05.2025)
 
В ДНР создадут сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского техникума

Пушилин: в ДНР создадут сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского техникума

© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПресс-конференция представителей ДНР и ЛНР в аэропорту Минска
Пресс-конференция представителей ДНР и ЛНР в аэропорту Минска - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
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МОСКВА. 1 мая - ПРАЙМ. Сельскохозяйственный кластер создадут на базе Волновахского технологического техникума в ДНР при поддержке правительства РФ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Создадим сельскохозяйственный кластер на базе Волновахского технологического техникума. Правительство РФ приняло решение выделить на это средства", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что полученные ресурсы планируется направить на модернизацию Волновахского технологического техникума.
Пушилин отметил, что с 2023 года в федеральном проекте "Профессионалитет" республика победила в четырех конкурсных отборах и создала образовательно-производственные кластеры по направлениям педагогики, СМИ и массовых коммуникаций, сервиса и туризма, а также строительства.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил, что будут созданы еще 13 образовательных и производственных кластеров в 13 российских субъектах. Правительство выделит на эти цели 1 миллиард рублей.
Федеральный проект "Профессионалитет" стартовал в 2022 году. Он направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета.
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