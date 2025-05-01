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Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом - 01.05.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T13:41+0300
2025-05-01T13:41+0300
2025-05-01T13:41+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в документе.В ходе беседы Путин выразил высокую оценку помощи, оказываемой Эмиратами в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Подчеркивается, что благодаря усилиям эмиратской стороны 19 апреля, в канун Пасхи, в Россию смогли вернуться 246 российских военнослужащих.Кроме того, в сообщении отмечается, что Мухаммед Аль Нахайян поздравил Путина и всех граждан России с предстоящим празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Политика, РОССИЯ, ОАЭ, Владимир Путин, РФ
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом
Кремль: Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в документе.
В ходе беседы Путин выразил высокую оценку помощи, оказываемой Эмиратами в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Подчеркивается, что благодаря усилиям эмиратской стороны 19 апреля, в канун Пасхи, в Россию смогли вернуться 246 российских военнослужащих.
Кроме того, в сообщении отмечается, что Мухаммед Аль Нахайян поздравил Путина и всех граждан России с предстоящим празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Торговля сельхозпродукцией между Россией и ОАЭ выросла почти на треть