https://1prime.ru/20250501/putin-857209929.html

В новом фильме Путин прокомментирует важнейшие события за последние 25 лет

В новом фильме Путин прокомментирует важнейшие события за последние 25 лет - 01.05.2025, ПРАЙМ

В новом фильме Путин прокомментирует важнейшие события за последние 25 лет

Президент России Владимир Путин в новом документальном фильме ответит на самые острые вопросы о произошедших за 25 лет событиях в РФ и мире, сообщается в... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T15:25+0300

2025-05-01T15:25+0300

2025-05-01T15:25+0300

политика

владимир путин

фильм

события

россия

мир

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в новом документальном фильме ответит на самые острые вопросы о произошедших за 25 лет событиях в РФ и мире, сообщается в четверг в анонсе фильма. Новый документальный фильм о главе государства "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая. "Интереснейшие кадры и ответы (Владимира - ред.) Путина на самые острые вопросы о событиях в России и мире за 25 лет", - сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин. Впервые Путин был избран на пост президента России 26 марта 2000 года. Он вступил в должность 7 мая 2000 года.

https://1prime.ru/20250430/putin-857193579.html

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владимир путин, фильм, события, россия, мир