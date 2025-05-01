https://1prime.ru/20250501/putin-857209929.html
В новом фильме Путин прокомментирует важнейшие события за последние 25 лет
В новом фильме Путин прокомментирует важнейшие события за последние 25 лет - 01.05.2025, ПРАЙМ
В новом фильме Путин прокомментирует важнейшие события за последние 25 лет
Президент России Владимир Путин в новом документальном фильме ответит на самые острые вопросы о произошедших за 25 лет событиях в РФ и мире, сообщается в... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T15:25+0300
2025-05-01T15:25+0300
2025-05-01T15:25+0300
политика
владимир путин
фильм
события
россия
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в новом документальном фильме ответит на самые острые вопросы о произошедших за 25 лет событиях в РФ и мире, сообщается в четверг в анонсе фильма. Новый документальный фильм о главе государства "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая. "Интереснейшие кадры и ответы (Владимира - ред.) Путина на самые острые вопросы о событиях в России и мире за 25 лет", - сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин. Впервые Путин был избран на пост президента России 26 марта 2000 года. Он вступил в должность 7 мая 2000 года.
https://1prime.ru/20250430/putin-857193579.html
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владимир путин, фильм, события, россия, мир
Политика, Владимир Путин, фильм, события, РОССИЯ, МИР
В новом фильме Путин прокомментирует важнейшие события за последние 25 лет
Зарубин: Путин в новом фильме расскажет о самых важных событиях в РФ и мире за 25 лет
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в новом документальном фильме ответит на самые острые вопросы о произошедших за 25 лет событиях в РФ и мире, сообщается в четверг в анонсе фильма.
Новый документальный фильм о главе государства "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая.
"Интереснейшие кадры и ответы (Владимира - ред.) Путина на самые острые вопросы о событиях в России и мире за 25 лет", - сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин.
Путин рассказал, где ночует в последнее время
Впервые Путин был избран на пост президента России 26 марта 2000 года. Он вступил в должность 7 мая 2000 года.