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Зеленского обвинили в продаже украинцев в рабство

Зеленского обвинили в продаже украинцев в рабство - 01.05.2025, ПРАЙМ

Зеленского обвинили в продаже украинцев в рабство

Владимир Зеленский фактически продает украинцев в рабство из-за соглашения Украины и США по полезным ископаемым, считает находящийся в СИЗО по обвинению в... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T22:33+0300

2025-05-01T22:33+0300

2025-05-01T22:33+0300

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский фактически продает украинцев в рабство из-за соглашения Украины и США по полезным ископаемым, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила вице-премьер Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. "Потренировав украинцев ТЦК (так на Украине называют военкоматы - ред.), Зеленский продал их в рабство "договором о минералах"... Я не видел более тупой и наглой схемы: стоимость лицензии и прибыль от добычи "попадают в некий частный фонд" с абсолютно непонятной схемой распределения доходов и прибыли", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По мнению депутата, на Украине больше нет будущего, поскольку в стране больше никогда не будет денег на развитие. "Даже если предположить, что все деньги пойдут на разработку и добычу (ископаемых - ред.), то получается, что себестоимость на Украине (50%), прибыль - на США (50%)… Это Конго в середине Европы", - добавил Дубинский. В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд. В четверг депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.

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украина, рада, сделка, сша, украинцы, мнение, владимир зеленский