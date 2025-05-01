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В Раде оценили подписание ресурсной сделки с США - 01.05.2025, ПРАЙМ
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В Раде оценили подписание ресурсной сделки с США
В Раде оценили подписание ресурсной сделки с США - 01.05.2025, ПРАЙМ
В Раде оценили подписание ресурсной сделки с США
Подписанный вариант соглашения о недрах хуже, чем тот, который предлагали подписать Владимиру Зеленскому во время скандальной встречи в Белом доме 28 февраля,... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T08:18+0300
2025-05-01T08:18+0300
экономика
украина
сша
вашингтон
владимир зеленский
денис шмыгаль
дональд трамп
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Подписанный вариант соглашения о недрах хуже, чем тот, который предлагали подписать Владимиру Зеленскому во время скандальной встречи в Белом доме 28 февраля, заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки. "Вариант, который был в прямом смысле на столе 28 февраля перед той встречей в Овальном кабинете, был лучше. Текущая версия, не (трагедия - ред.) (как была вторая версия от 23 марта), но прям и победы здесь большой не вижу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка. В частности Железняк напомнил об обещаниях Зеленского включить в следку гарантии безопасности от США для Украины. Подписанный сторонами документ не обговаривает гарантии безопасности, но предполагает предоставление военной помощи в качестве взноса в совместный инвестиционный фонд. В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение Киевом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос Вашингтона в фонд. Как сообщал Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
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украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, денис шмыгаль, дональд трамп
Экономика, УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Дональд Трамп
08:18 01.05.2025
 
В Раде оценили подписание ресурсной сделки с США

Железняк: нынешняя сделка о недрах хуже, чем та, которую предлагали Зеленскому в феврале

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Подписанный вариант соглашения о недрах хуже, чем тот, который предлагали подписать Владимиру Зеленскому во время скандальной встречи в Белом доме 28 февраля, заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
"Вариант, который был в прямом смысле на столе 28 февраля перед той встречей в Овальном кабинете, был лучше. Текущая версия, не (трагедия - ред.) (как была вторая версия от 23 марта), но прям и победы здесь большой не вижу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка.
В частности Железняк напомнил об обещаниях Зеленского включить в следку гарантии безопасности от США для Украины. Подписанный сторонами документ не обговаривает гарантии безопасности, но предполагает предоставление военной помощи в качестве взноса в совместный инвестиционный фонд.
В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение Киевом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос Вашингтона в фонд.
Как сообщал Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
США и Украина подписали сделку о природных ресурсах
08:05
 
ЭкономикаУКРАИНАСШАВАШИНГТОНВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальДональд Трамп
 
 
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