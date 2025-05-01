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Свириденко: все ресурсы на территории Украины остаются под контролем Киева

Свириденко: все ресурсы на территории Украины остаются под контролем Киева - 01.05.2025, ПРАЙМ

Свириденко: все ресурсы на территории Украины остаются под контролем Киева

Расширена цитата | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T01:56+0300

2025-05-01T01:56+0300

2025-05-01T01:56+0300

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Расширена цитата МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Сделка Украины и США по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева, заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко. Вице-премьер подтвердила факт подписания сделки с министром финансов США Скоттом Бессентом в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). "Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением", - говорится в публикации Свириденко. Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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