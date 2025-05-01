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Первый за 30 лет рейс из Москвы приземлился в Сухуме

Первый за 30 лет рейс из Москвы приземлился в Сухуме - 01.05.2025, ПРАЙМ

Первый за 30 лет рейс из Москвы приземлился в Сухуме

Первый после 30-летнего перерыва рейс из Москвы приземлился в четверг в Сухуме, свидетельствуют данные табло аэропорта "Внуково", из которого вылетал борт. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T18:55+0300

2025-05-01T18:55+0300

2025-05-01T19:16+0300

экономика

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авиарейсы

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Первый после 30-летнего перерыва рейс из Москвы приземлился в четверг в Сухуме, свидетельствуют данные табло аэропорта "Внуково", из которого вылетал борт."Совершил посадку...19:22 (UTC+4) 1 мая", - указано на табло.Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновилось 1 мая после 30-летнего перерыва, первый рейс выполняет авиакомпания "ЮВТ аэро" по маршруту "Внуково" - Сухум.

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москва

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