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Первый за 30 лет рейс из Москвы приземлился в Сухуме
Первый за 30 лет рейс из Москвы приземлился в Сухуме - 01.05.2025, ПРАЙМ
Первый за 30 лет рейс из Москвы приземлился в Сухуме
Первый после 30-летнего перерыва рейс из Москвы приземлился в четверг в Сухуме, свидетельствуют данные табло аэропорта "Внуково", из которого вылетал борт. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T18:55+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Первый после 30-летнего перерыва рейс из Москвы приземлился в четверг в Сухуме, свидетельствуют данные табло аэропорта "Внуково", из которого вылетал борт."Совершил посадку...19:22 (UTC+4) 1 мая", - указано на табло.Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновилось 1 мая после 30-летнего перерыва, первый рейс выполняет авиакомпания "ЮВТ аэро" по маршруту "Внуково" - Сухум.
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москва, сухум, авиарейсы
Экономика, МОСКВА, Сухум, авиарейсы
Первый за 30 лет рейс из Москвы приземлился в Сухуме
Табло аэропорта "Внуково": первый за 30 лет рейс из Москвы приземлился в Сухуме
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Первый после 30-летнего перерыва рейс из Москвы приземлился в четверг в Сухуме, свидетельствуют данные табло аэропорта "Внуково", из которого вылетал борт.
"Совершил посадку...19:22 (UTC+4) 1 мая", - указано на табло.
Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновилось 1 мая после 30-летнего перерыва, первый рейс выполняет авиакомпания "ЮВТ аэро" по маршруту "Внуково" - Сухум.
Авиакомпании России изучат полеты в Сухум из разных городов