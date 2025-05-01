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Из России в Абхазию начинает курсировать новый пассажирский поезд - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Из России в Абхазию начинает курсировать новый пассажирский поезд
Из России в Абхазию начинает курсировать новый пассажирский поезд - 01.05.2025, ПРАЙМ
Из России в Абхазию начинает курсировать новый пассажирский поезд
Новый пассажирский поезд из России в Абхазию под названием "Диоскурия" начинает курсировать в четверг, он будет ходить ежедневно между Имеретинским Курортом и... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T00:22+0300
2025-05-01T00:22+0300
бизнес
россия
абхазия
сухум
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Новый пассажирский поезд из России в Абхазию под названием "Диоскурия" начинает курсировать в четверг, он будет ходить ежедневно между Имеретинским Курортом и Сухумом. Между странами до этого ходили пассажирские поезда, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сочи. Тестовый рейс поезда между Имеретинским Курортом и Сухумом состоялся в феврале 2025 года. С 1 мая здесь начинаются регулярные перевозки. Поезд получил название "Диоскурия". Пассажиров будут перевозить российские четырехвагонные электрички ЭП2ДМ. Как сообщили РИА Новости в РЖД, в составах есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов и т. д. Поезда с номерами 925/926 и 929/930 будут ходить дважды в день: со станции Имеретинский Курорт по расписанию в 10.35 и 20.25, из Сухума – в 5.40 и 16.20. Остановки будут на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон. Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить прямо в поезде на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия). Время в пути между конечными станциями составит 3 часа 35 минут. ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ "Особую атмосферу путешествия создаст уникальное оформление поезда, выполненное российскими и абхазскими художниками. Эскизами для них стали работы юных художников, участников международного конкурса рисунков "Грани творчества", организованного "Российским детско-юношеским центром" при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и министерства просвещения Республики Абхазия (11-18 марта 2025 года)", - рассказали в РЖД. Снаружи вагоны украшены яркими рисунками, посвященными традициям и достопримечательностям Абхазии, а интерьеры вагонов дополняют фотографии, картины и рисунки участников конкурса "Грани творчества". Реализация проекта по оформлению поезда стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских грантов. "Название поезда "Диоскурия" было предложено учащимися школ республики Абхазия. Диоскурия – это город, построенный древними греками тысячи лет назад на Черноморском побережье Кавказа, где сейчас находится Сухум", - пояснили в РЖД. Билеты на "Диоскурию" продаются за 45 дней до отправления онлайн на сайте РЖД, в веб-приложении и мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в кассах.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
бизнес, россия, абхазия, сухум, москва, ржд, фонд президентских грантов
Бизнес, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, Сухум, МОСКВА, РЖД, Фонд президентских грантов
00:22 01.05.2025
 
Из России в Абхазию начинает курсировать новый пассажирский поезд

Новый пассажирский поезд из России в Абхазию начинает курсировать в четверг

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Новый пассажирский поезд из России в Абхазию под названием "Диоскурия" начинает курсировать в четверг, он будет ходить ежедневно между Имеретинским Курортом и Сухумом.
Между странами до этого ходили пассажирские поезда, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сочи.
Тестовый рейс поезда между Имеретинским Курортом и Сухумом состоялся в феврале 2025 года. С 1 мая здесь начинаются регулярные перевозки. Поезд получил название "Диоскурия".
Пассажиров будут перевозить российские четырехвагонные электрички ЭП2ДМ. Как сообщили РИА Новости в РЖД, в составах есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов и т. д.
Поезда с номерами 925/926 и 929/930 будут ходить дважды в день: со станции Имеретинский Курорт по расписанию в 10.35 и 20.25, из Сухума – в 5.40 и 16.20. Остановки будут на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон. Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить прямо в поезде на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия). Время в пути между конечными станциями составит 3 часа 35 минут.
ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
"Особую атмосферу путешествия создаст уникальное оформление поезда, выполненное российскими и абхазскими художниками. Эскизами для них стали работы юных художников, участников международного конкурса рисунков "Грани творчества", организованного "Российским детско-юношеским центром" при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и министерства просвещения Республики Абхазия (11-18 марта 2025 года)", - рассказали в РЖД.
Снаружи вагоны украшены яркими рисунками, посвященными традициям и достопримечательностям Абхазии, а интерьеры вагонов дополняют фотографии, картины и рисунки участников конкурса "Грани творчества". Реализация проекта по оформлению поезда стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских грантов.
"Название поезда "Диоскурия" было предложено учащимися школ республики Абхазия. Диоскурия – это город, построенный древними греками тысячи лет назад на Черноморском побережье Кавказа, где сейчас находится Сухум", - пояснили в РЖД.
Билеты на "Диоскурию" продаются за 45 дней до отправления онлайн на сайте РЖД, в веб-приложении и мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в кассах.
 
БизнесРОССИЯАБХАЗИЯСухумМОСКВАРЖДФонд президентских грантов
 
 
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