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Крупные торговые сети в России начнут блокировать нелегальные товары

Крупные торговые сети в России начнут блокировать нелегальные товары - 01.05.2025, ПРАЙМ

Крупные торговые сети в России начнут блокировать нелегальные товары

Крупные торговые сети в России с 1 мая начнут блокировать нелегальные или некачественные маркированные товары на кассе даже без соединения с интернетом. В силу... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T00:32+0300

2025-05-01T00:32+0300

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Крупные торговые сети в России с 1 мая начнут блокировать нелегальные или некачественные маркированные товары на кассе даже без соединения с интернетом. В силу вступают соответствующие положения постановления правительства. Блокировка продукции будет осуществляться даже в отсутствие интернета или ответа от оператора системы маркировки "Честный знак" в течение 1,5 секунды. Маркировка товаров будет проверяться по локальной базе. В марте текущего года такое обязательство было введено для малой розницы. Разрешительный режим внедряется на рынок России поэтапно с 1 апреля прошлого года. В настоящее время он действует для табака, пива, в том числе разливного, воды, молочной продукции, слабоалкогольных напитков, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды, духов, БАДов, антисептиков и отдельных видов медицинских изделий. При сканировании кода маркировки касса отправляет данные в систему "Честный знак", и если товары из этих категорий просрочены, продаются с нарушением цены, отсутствием сведений о коде или товар с таким кодом уже выведен из оборота, то касса блокирует его продажу.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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