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Крупные торговые сети в России начнут блокировать нелегальные товары - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Крупные торговые сети в России начнут блокировать нелегальные товары
Крупные торговые сети в России начнут блокировать нелегальные товары - 01.05.2025, ПРАЙМ
Крупные торговые сети в России начнут блокировать нелегальные товары
Крупные торговые сети в России с 1 мая начнут блокировать нелегальные или некачественные маркированные товары на кассе даже без соединения с интернетом. В силу... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T00:32+0300
2025-05-01T00:32+0300
бизнес
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Крупные торговые сети в России с 1 мая начнут блокировать нелегальные или некачественные маркированные товары на кассе даже без соединения с интернетом. В силу вступают соответствующие положения постановления правительства. Блокировка продукции будет осуществляться даже в отсутствие интернета или ответа от оператора системы маркировки "Честный знак" в течение 1,5 секунды. Маркировка товаров будет проверяться по локальной базе. В марте текущего года такое обязательство было введено для малой розницы. Разрешительный режим внедряется на рынок России поэтапно с 1 апреля прошлого года. В настоящее время он действует для табака, пива, в том числе разливного, воды, молочной продукции, слабоалкогольных напитков, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды, духов, БАДов, антисептиков и отдельных видов медицинских изделий. При сканировании кода маркировки касса отправляет данные в систему "Честный знак", и если товары из этих категорий просрочены, продаются с нарушением цены, отсутствием сведений о коде или товар с таким кодом уже выведен из оборота, то касса блокирует его продажу.
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
00:32 01.05.2025
 
Крупные торговые сети в России начнут блокировать нелегальные товары

Крупные торговые сети с 1 мая начнут блокировать нелегальные товары на кассе

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Крупные торговые сети в России с 1 мая начнут блокировать нелегальные или некачественные маркированные товары на кассе даже без соединения с интернетом. В силу вступают соответствующие положения постановления правительства.
Блокировка продукции будет осуществляться даже в отсутствие интернета или ответа от оператора системы маркировки "Честный знак" в течение 1,5 секунды. Маркировка товаров будет проверяться по локальной базе. В марте текущего года такое обязательство было введено для малой розницы.
Разрешительный режим внедряется на рынок России поэтапно с 1 апреля прошлого года. В настоящее время он действует для табака, пива, в том числе разливного, воды, молочной продукции, слабоалкогольных напитков, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды, духов, БАДов, антисептиков и отдельных видов медицинских изделий.
При сканировании кода маркировки касса отправляет данные в систему "Честный знак", и если товары из этих категорий просрочены, продаются с нарушением цены, отсутствием сведений о коде или товар с таким кодом уже выведен из оборота, то касса блокирует его продажу.
 
БизнесМОСКВА
 
 
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