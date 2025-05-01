https://1prime.ru/20250501/rossija-857198616.html
Крупные торговые сети в России начнут блокировать нелегальные товары
Крупные торговые сети в России начнут блокировать нелегальные товары - 01.05.2025, ПРАЙМ
Крупные торговые сети в России начнут блокировать нелегальные товары
Крупные торговые сети в России с 1 мая начнут блокировать нелегальные или некачественные маркированные товары на кассе даже без соединения с интернетом. В силу... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T00:32+0300
2025-05-01T00:32+0300
2025-05-01T00:32+0300
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857198616.jpg?1746048723
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Крупные торговые сети в России с 1 мая начнут блокировать нелегальные или некачественные маркированные товары на кассе даже без соединения с интернетом. В силу вступают соответствующие положения постановления правительства.
Блокировка продукции будет осуществляться даже в отсутствие интернета или ответа от оператора системы маркировки "Честный знак" в течение 1,5 секунды. Маркировка товаров будет проверяться по локальной базе. В марте текущего года такое обязательство было введено для малой розницы.
Разрешительный режим внедряется на рынок России поэтапно с 1 апреля прошлого года. В настоящее время он действует для табака, пива, в том числе разливного, воды, молочной продукции, слабоалкогольных напитков, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды, духов, БАДов, антисептиков и отдельных видов медицинских изделий.
При сканировании кода маркировки касса отправляет данные в систему "Честный знак", и если товары из этих категорий просрочены, продаются с нарушением цены, отсутствием сведений о коде или товар с таким кодом уже выведен из оборота, то касса блокирует его продажу.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва
Крупные торговые сети в России начнут блокировать нелегальные товары
Крупные торговые сети с 1 мая начнут блокировать нелегальные товары на кассе
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Крупные торговые сети в России с 1 мая начнут блокировать нелегальные или некачественные маркированные товары на кассе даже без соединения с интернетом. В силу вступают соответствующие положения постановления правительства.
Блокировка продукции будет осуществляться даже в отсутствие интернета или ответа от оператора системы маркировки "Честный знак" в течение 1,5 секунды. Маркировка товаров будет проверяться по локальной базе. В марте текущего года такое обязательство было введено для малой розницы.
Разрешительный режим внедряется на рынок России поэтапно с 1 апреля прошлого года. В настоящее время он действует для табака, пива, в том числе разливного, воды, молочной продукции, слабоалкогольных напитков, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды, духов, БАДов, антисептиков и отдельных видов медицинских изделий.
При сканировании кода маркировки касса отправляет данные в систему "Честный знак", и если товары из этих категорий просрочены, продаются с нарушением цены, отсутствием сведений о коде или товар с таким кодом уже выведен из оборота, то касса блокирует его продажу.