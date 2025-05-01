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Россия и Абхазия возобновляют авиасообщение
Россия и Абхазия возобновляют авиасообщение - 01.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Абхазия возобновляют авиасообщение
Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновляется 1 мая после 30-летнего перерыва, первый рейс выполнит авиакомпания "ЮВТ аэро" по... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T03:17+0300
2025-05-01T03:17+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновляется 1 мая после 30-летнего перерыва, первый рейс выполнит авиакомпания "ЮВТ аэро" по маршруту "Внуково" - Сухум.
На борту будет концертная программа с участием известных артистов России и Абхазии, посвященная дружбе и Победе в Великой Отечественной войне. По прилете гостей встретят представители абхазской культуры, молодежь и дети в национальных костюмах.
Первый полет должен был состояться 3 мая, но из-за повышенного спроса "ЮВТ аэро" решила добавить дополнительный рейс на 1 мая. Также в Сухум будут летать авиакомпании Ifly ("Айфлай") из Москвы и "НордСтар" из Москвы и Красноярска.
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Седьмого февраля 2025 года сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме.
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Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, АБХАЗИЯ, Сухум, аэропорт Внуково, iFly
Россия и Абхазия возобновляют авиасообщение
"ЮВТ аэро" возобновит авиасообщение между Россией и Абхазией 1 мая
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновляется 1 мая после 30-летнего перерыва, первый рейс выполнит авиакомпания "ЮВТ аэро" по маршруту "Внуково" - Сухум.
На борту будет концертная программа с участием известных артистов России и Абхазии, посвященная дружбе и Победе в Великой Отечественной войне. По прилете гостей встретят представители абхазской культуры, молодежь и дети в национальных костюмах.
Первый полет должен был состояться 3 мая, но из-за повышенного спроса "ЮВТ аэро" решила добавить дополнительный рейс на 1 мая. Также в Сухум будут летать авиакомпании Ifly ("Айфлай") из Москвы и "НордСтар" из Москвы и Красноярска.
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Седьмого февраля 2025 года сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме.