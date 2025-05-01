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Россия и Япония согласовали промысел морской капусты на Курилах - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Россия и Япония согласовали промысел морской капусты на Курилах
Россия и Япония согласовали промысел морской капусты на Курилах - 01.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Япония согласовали промысел морской капусты на Курилах
Россия и Япония согласовали промысел морской капусты в районе острова Сигнальный на южных Курилах на этот год, сообщает агентство Киодо. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T06:40+0300
2025-05-01T06:40+0300
бизнес
россия
экономика
токио
япония
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ТОКИО, 1 мая – ПРАЙМ. Россия и Япония согласовали промысел морской капусты в районе острова Сигнальный на южных Курилах на этот год, сообщает агентство Киодо. Промысел продлится, как и обычно, с 1 июня по 30 сентября, но квота на количество судов сократилась: в этом году промысел смогут вести 183 японских рыболовецких шхуны, что на 12 меньше, чем в прошлом году. Соответственно стоимость сократилась на 8 миллионов иен (55,7 тысяч долларов), до 72,33 миллиона иен (около 500 тысяч долларов). Они смогут добыть 3024 тонны морской капусты и других водорослей. Советско-японское соглашение о промысле морской капусты японскими рыбаками в районе Малой Курильской гряды было достигнуто в 1963 году.
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бизнес, россия, токио, япония
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Токио, ЯПОНИЯ
06:40 01.05.2025
 
Россия и Япония согласовали промысел морской капусты на Курилах

Киодо: Россия и Япония согласовали промысел морской капусты на южных Курилах

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ТОКИО, 1 мая – ПРАЙМ. Россия и Япония согласовали промысел морской капусты в районе острова Сигнальный на южных Курилах на этот год, сообщает агентство Киодо.
Промысел продлится, как и обычно, с 1 июня по 30 сентября, но квота на количество судов сократилась: в этом году промысел смогут вести 183 японских рыболовецких шхуны, что на 12 меньше, чем в прошлом году. Соответственно стоимость сократилась на 8 миллионов иен (55,7 тысяч долларов), до 72,33 миллиона иен (около 500 тысяч долларов). Они смогут добыть 3024 тонны морской капусты и других водорослей.
Советско-японское соглашение о промысле морской капусты японскими рыбаками в районе Малой Курильской гряды было достигнуто в 1963 году.
 
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