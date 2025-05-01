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Россияне, ухаживающие за ребенком-инвалидом, будут получать 11 тысяч рублей - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Россияне, ухаживающие за ребенком-инвалидом, будут получать 11 тысяч рублей
Россияне, ухаживающие за ребенком-инвалидом, будут получать 11 тысяч рублей - 01.05.2025, ПРАЙМ
Россияне, ухаживающие за ребенком-инвалидом, будут получать 11 тысяч рублей
Россияне, ухаживающие за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, могут ежемесячно получать от государства почти 11 тысяч рублей, сообщила РИА... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T03:02+0300
2025-05-01T03:02+0300
общество
россия
экономика
москва
владимир путин
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Россияне, ухаживающие за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, могут ежемесячно получать от государства почти 11 тысяч рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. Депутат рассказала, что до начала 2025 года выплату в размере 10 тысяч рублей могли получать только родители или опекуны ребёнка с инвалидностью. Сумма для других помощников была гораздо меньше — 1200 рублей. "С января 2025 года по указу президента Владимира Путина любой родственник (или иной трудоспособный гражданин), который ухаживает за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, может подать заявление в Соцфонд о назначении выплаты (делать это нужно раз в год). После этого он будет ежемесячно получать почти 11 тысяч руб", - сказала Стенякина. Она добавила, что эту выплату увеличили на 9,5% в феврале 2025 года и будут ежегодно индексировать на уровень инфляции. "Выплаты родителям и опекунам производятся автоматически, подавать заявление каждый год не нужно", - заключила депутат ГД.
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общество , россия, москва, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Владимир Путин
03:02 01.05.2025
 
Россияне, ухаживающие за ребенком-инвалидом, будут получать 11 тысяч рублей

Депутат Стенякина: россияне, ухаживающие за ребенком-инвалидом, получат 11 тысяч рублей

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Россияне, ухаживающие за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, могут ежемесячно получать от государства почти 11 тысяч рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.
Депутат рассказала, что до начала 2025 года выплату в размере 10 тысяч рублей могли получать только родители или опекуны ребёнка с инвалидностью. Сумма для других помощников была гораздо меньше — 1200 рублей.
"С января 2025 года по указу президента Владимира Путина любой родственник (или иной трудоспособный гражданин), который ухаживает за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, может подать заявление в Соцфонд о назначении выплаты (делать это нужно раз в год). После этого он будет ежемесячно получать почти 11 тысяч руб", - сказала Стенякина.
Она добавила, что эту выплату увеличили на 9,5% в феврале 2025 года и будут ежегодно индексировать на уровень инфляции.
"Выплаты родителям и опекунам производятся автоматически, подавать заявление каждый год не нужно", - заключила депутат ГД.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯМОСКВАВладимир Путин
 
 
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