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Аналитик обозначил испытания, через которые пройдет рубль в мае - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Аналитик обозначил испытания, через которые пройдет рубль в мае
Аналитик обозначил испытания, через которые пройдет рубль в мае - 01.05.2025, ПРАЙМ
Аналитик обозначил испытания, через которые пройдет рубль в мае
Российский рубль в апреле продемонстрировал заметное укрепление при относительной стабильности валютного курса около отметки 82 рубля за доллар. Однако в мае... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T04:04+0300
2025-05-01T04:04+0300
курсы валют
рынки
владислав антонов
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Российский рубль в апреле продемонстрировал заметное укрепление при относительной стабильности валютного курса около отметки 82 рубля за доллар. Однако в мае возможны резкие скачки от 80 до 90 за доллар, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver."Анализируя перспективы на май, важно понимать, что прогнозирование курса рубля становится бессмысленным занятием при горизонте более одной недели. Это обусловлено множеством противоречивых факторов, ключевыми из которых являются: На майские праздники ожидается торговый диапазон для доллара 80,00-89,50 рублей, для евро — 90,85-98,00 рублей, для юаня — 10,70-11,50 рублей. Праздники значительно снизят ликвидность рынка, что может привести к резким колебаниям курса. "К событиям, способным дополнительно укрепить рубль, относятся: повышение нефтяных котировок (в случае позитивных новостей от ОПЕК и по американским пошлинам), смягчение геополитической напряженности и сохранение высокой ключевой ставки ЦБ. В подобном сценарии доллар может кратковременно опуститься к отметке в 80 рублей, но вряд ли сильно упадет", - прогнозирует аналитик.Факторы риска для рубля включают: дальнейшее падение цен на нефть (особенно при падении ниже 60 долларов за баррель), изменение риторики ЦБ на смягчение монетарной политики, изменение бюджетного правила, сезонный рост спроса на импорт в мае и завершение налогового периода. При неблагоприятном стечении обстоятельств курс доллара может достигнуть 90 рублей, с дальнейшими рисками движения к 100 рублям к концу года.&nbsp;"Несмотря на текущую относительную устойчивость рубля, считаю его значительно переоцененным, полагая справедливым курс в районе 95-100 рублей за доллар, что соответствует балансу интересов бюджета и экспортеров, особенно в условиях снижающихся нефтяных котировок", - заключил Антонов.
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курсы валют, рынки, владислав антонов, bitriver
Курсы валют, Рынки, Владислав Антонов, BitRiver
04:04 01.05.2025
 
Аналитик обозначил испытания, через которые пройдет рубль в мае

Аналитик Антонов: в мае рубль может колебаться в пределах 80-90 рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Российский рубль в апреле продемонстрировал заметное укрепление при относительной стабильности валютного курса около отметки 82 рубля за доллар. Однако в мае возможны резкие скачки от 80 до 90 за доллар, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
"Анализируя перспективы на май, важно понимать, что прогнозирование курса рубля становится бессмысленным занятием при горизонте более одной недели. Это обусловлено множеством противоречивых факторов, ключевыми из которых являются:
  • повышенная волатильность нефтяных цен (Brent снижалась до $58,37 9 апреля и к концу апреля торгуется на уровне $62,50);
  • неопределенность в отношении изменений бюджетного правила (о чем заявил министр финансов Силуанов);
  • сохранение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ (ставка 21%)
  • геополитическая напряженность, включая заявления президента США Трампа относительно российско-украинского конфликта.
На майские праздники ожидается торговый диапазон для доллара 80,00-89,50 рублей, для евро — 90,85-98,00 рублей, для юаня — 10,70-11,50 рублей. Праздники значительно снизят ликвидность рынка, что может привести к резким колебаниям курса.
"К событиям, способным дополнительно укрепить рубль, относятся: повышение нефтяных котировок (в случае позитивных новостей от ОПЕК и по американским пошлинам), смягчение геополитической напряженности и сохранение высокой ключевой ставки ЦБ. В подобном сценарии доллар может кратковременно опуститься к отметке в 80 рублей, но вряд ли сильно упадет", - прогнозирует аналитик.
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Факторы риска для рубля включают: дальнейшее падение цен на нефть (особенно при падении ниже 60 долларов за баррель), изменение риторики ЦБ на смягчение монетарной политики, изменение бюджетного правила, сезонный рост спроса на импорт в мае и завершение налогового периода. При неблагоприятном стечении обстоятельств курс доллара может достигнуть 90 рублей, с дальнейшими рисками движения к 100 рублям к концу года. 
"Несмотря на текущую относительную устойчивость рубля, считаю его значительно переоцененным, полагая справедливым курс в районе 95-100 рублей за доллар, что соответствует балансу интересов бюджета и экспортеров, особенно в условиях снижающихся нефтяных котировок", - заключил Антонов.
 
Курсы валютРынкиВладислав АнтоновBitRiver
 
 
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