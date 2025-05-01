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Аналитик обозначил испытания, через которые пройдет рубль в мае

Аналитик обозначил испытания, через которые пройдет рубль в мае - 01.05.2025, ПРАЙМ

Аналитик обозначил испытания, через которые пройдет рубль в мае

Российский рубль в апреле продемонстрировал заметное укрепление при относительной стабильности валютного курса около отметки 82 рубля за доллар. Однако в мае... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T04:04+0300

2025-05-01T04:04+0300

2025-05-01T04:04+0300

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владислав антонов

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Российский рубль в апреле продемонстрировал заметное укрепление при относительной стабильности валютного курса около отметки 82 рубля за доллар. Однако в мае возможны резкие скачки от 80 до 90 за доллар, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver."Анализируя перспективы на май, важно понимать, что прогнозирование курса рубля становится бессмысленным занятием при горизонте более одной недели. Это обусловлено множеством противоречивых факторов, ключевыми из которых являются: На майские праздники ожидается торговый диапазон для доллара 80,00-89,50 рублей, для евро — 90,85-98,00 рублей, для юаня — 10,70-11,50 рублей. Праздники значительно снизят ликвидность рынка, что может привести к резким колебаниям курса. "К событиям, способным дополнительно укрепить рубль, относятся: повышение нефтяных котировок (в случае позитивных новостей от ОПЕК и по американским пошлинам), смягчение геополитической напряженности и сохранение высокой ключевой ставки ЦБ. В подобном сценарии доллар может кратковременно опуститься к отметке в 80 рублей, но вряд ли сильно упадет", - прогнозирует аналитик.Факторы риска для рубля включают: дальнейшее падение цен на нефть (особенно при падении ниже 60 долларов за баррель), изменение риторики ЦБ на смягчение монетарной политики, изменение бюджетного правила, сезонный рост спроса на импорт в мае и завершение налогового периода. При неблагоприятном стечении обстоятельств курс доллара может достигнуть 90 рублей, с дальнейшими рисками движения к 100 рублям к концу года. "Несмотря на текущую относительную устойчивость рубля, считаю его значительно переоцененным, полагая справедливым курс в районе 95-100 рублей за доллар, что соответствует балансу интересов бюджета и экспортеров, особенно в условиях снижающихся нефтяных котировок", - заключил Антонов.

https://1prime.ru/20250424/dollar-856924080.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, рынки, владислав антонов, bitriver