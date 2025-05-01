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Рубль укрепился к доллару сильнее других валют - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Рубль укрепился к доллару сильнее других валют
Рубль укрепился к доллару сильнее других валют - 01.05.2025, ПРАЙМ
Рубль укрепился к доллару сильнее других валют
Российский рубль за январь-апрель сильнее других валют укрепился к доллару, в тройке лидеров также шведская и чешская кроны, следует из анализа РИА Новости... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T04:45+0300
2025-05-01T04:45+0300
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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Российский рубль за январь-апрель сильнее других валют укрепился к доллару, в тройке лидеров также шведская и чешская кроны, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок. Среди валют крупных экономик наиболее сильно к доллару с начала года укрепился российский рубль – на 38,8% по итогам апреля. Шведская крона прибавила к "американцу" почти 14,8%, а чешская валюта – 11,1%. На 10,1% подорожали к доллару швейцарский франк и японская иена. Значительно увеличилась стоимость и других европейских валют по отношению к доллару: например, польский златой вырос на 9,8%, евро – на 9,8%, норвежская крона – на 9,4%. При этом и в других частях света валюты активно росли к "американцу": японская иена подорожала на 9,9%, бразильский реал – на 9%. В пределах 6-7% увеличилась стоимость фунта стерлингов, мексиканского песо и новозеландского доллара, примерно 4-5% прибавили сингапурский долларов, филиппинское песо, южнокорейская вона. В аутсайдерах оказалось аргентинское песо, курс которой ослаб на 11,3% к доллару, а также турецкая лира с падением на 8,1%. Среди крупных валют снижение также зафиксировал еще израильский шекель (-0,1%).
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рынки, финансы, москва
Рынки, Финансы, МОСКВА
04:45 01.05.2025
 
Рубль укрепился к доллару сильнее других валют

Российский рубль за январь-апрель сильнее других валют укрепился к доллару

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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Российский рубль за январь-апрель сильнее других валют укрепился к доллару, в тройке лидеров также шведская и чешская кроны, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
Среди валют крупных экономик наиболее сильно к доллару с начала года укрепился российский рубль – на 38,8% по итогам апреля. Шведская крона прибавила к "американцу" почти 14,8%, а чешская валюта – 11,1%. На 10,1% подорожали к доллару швейцарский франк и японская иена.
Значительно увеличилась стоимость и других европейских валют по отношению к доллару: например, польский златой вырос на 9,8%, евро – на 9,8%, норвежская крона – на 9,4%. При этом и в других частях света валюты активно росли к "американцу": японская иена подорожала на 9,9%, бразильский реал – на 9%.
В пределах 6-7% увеличилась стоимость фунта стерлингов, мексиканского песо и новозеландского доллара, примерно 4-5% прибавили сингапурский долларов, филиппинское песо, южнокорейская вона.
В аутсайдерах оказалось аргентинское песо, курс которой ослаб на 11,3% к доллару, а также турецкая лира с падением на 8,1%. Среди крупных валют снижение также зафиксировал еще израильский шекель (-0,1%).
 
РынкиФинансыМОСКВА
 
 
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