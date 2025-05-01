https://1prime.ru/20250501/sanktsii-857212696.html

Зеленский ввел санкции против 76 лиц

Зеленский ввел санкции против 76 лиц - 01.05.2025, ПРАЙМ

Зеленский ввел санкции против 76 лиц

Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 76 лиц, в частности бывшего советника его офиса Алексея Арестовича* (включен в РФ в перечень террористов и... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T17:13+0300

2025-05-01T17:13+0300

2025-05-01T17:27+0300

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 76 лиц, в частности бывшего советника его офиса Алексея Арестовича* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и генерального директора государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексея Лихачева. "Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 мая "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского. В перечне лиц, против которых вводятся санкции, - 76 человек. Среди них: Арестович*, Лихачев, сын бывшего премьера Украины Николая Азарова Алексей Азаров, российский политический деятель, бывший мэр Братска Сергей Серебренников. Санкции, в частности, предусматривают лишение государственных наград Украины, блокирование активов на территории страны, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20250501/zelenskiy-857207249.html

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запад, рф, украина, владимир зеленский, алексей арестович, алексей лихачев, росатом