https://1prime.ru/20250501/sanktsii-857212696.html
Зеленский ввел санкции против 76 лиц
Зеленский ввел санкции против 76 лиц - 01.05.2025, ПРАЙМ
Зеленский ввел санкции против 76 лиц
Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 76 лиц, в частности бывшего советника его офиса Алексея Арестовича* (включен в РФ в перечень террористов и... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T17:13+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 76 лиц, в частности бывшего советника его офиса Алексея Арестовича* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и генерального директора государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексея Лихачева. "Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 мая "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского. В перечне лиц, против которых вводятся санкции, - 76 человек. Среди них: Арестович*, Лихачев, сын бывшего премьера Украины Николая Азарова Алексей Азаров, российский политический деятель, бывший мэр Братска Сергей Серебренников. Санкции, в частности, предусматривают лишение государственных наград Украины, блокирование активов на территории страны, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Политика, ЗАПАД, РФ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Алексей Арестович, Алексей Лихачев, Росатом
Зеленский ввел санкции против 76 лиц
Зеленский ввел санкции против 76 лиц, в том числе Арестовича* и Лихачева
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 76 лиц, в частности бывшего советника его офиса Алексея Арестовича* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и генерального директора государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексея Лихачева.
"Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 мая "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
В перечне лиц, против которых вводятся санкции, - 76 человек. Среди них: Арестович*, Лихачев, сын бывшего премьера Украины Николая Азарова Алексей Азаров, российский политический деятель, бывший мэр Братска Сергей Серебренников.
Санкции, в частности, предусматривают лишение государственных наград Украины, блокирование активов на территории страны, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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