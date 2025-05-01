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Зеленский ввел санкции против 81 компании из разных стран - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Зеленский ввел санкции против 81 компании из разных стран
Зеленский ввел санкции против 81 компании из разных стран - 01.05.2025, ПРАЙМ
Зеленский ввел санкции против 81 компании из разных стран
Владимир Зеленский ввел санкции против 81 юридического лица, зарегистрированного в России, Сингапуре и Швейцарии, следует из указа, опубликованного в четверг на | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T18:09+0300
2025-05-01T18:09+0300
политика
владимир зеленский
россия
сингапур
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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел санкции против 81 юридического лица, зарегистрированного в России, Сингапуре и Швейцарии, следует из указа, опубликованного в четверг на его сайте. На сайте Зеленского в четверг был опубликован текст дополнений к указам о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, среди которых 78 зарегистрированы в России, две в Сингапуре и одна в Швейцарии. Упомянутые в документе предприятия работают в сферах металлургии, нефтяной, газовой, аммиачной промышленности. Среди попавших под санкции Зеленского, в частности, крупнейший российский независимый производитель природного газа "Новатэк", Новолипецкий металлургический комбинат, Стойленский горно-обогатительный комбинат, Волжский абразивный завод, Магнитогорский электродный завод, Мелитопольский завод автотракторных запчастей. Также документом вводятся санкции в отношении общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей, а также региональных объединений в Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожье и объединения работодателей Крыма. Кроме того, под санкции попали российские благотворительный фонд "Добро и дело", межрегиональная общественная волонтерская организация "Вместе", благотворительная организация "Золотые руки Ангела". Санкции введены сроком на 10 лет "бессрочно". Они традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских госнаград.
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владимир зеленский, россия, сингапур
Политика, Владимир Зеленский, РОССИЯ, СИНГАПУР
18:09 01.05.2025
 
Зеленский ввел санкции против 81 компании из разных стран

Зеленский ввел санкции против 81 юрлица из России, Сингапуре и Швейцарии

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел санкции против 81 юридического лица, зарегистрированного в России, Сингапуре и Швейцарии, следует из указа, опубликованного в четверг на его сайте.
На сайте Зеленского в четверг был опубликован текст дополнений к указам о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, среди которых 78 зарегистрированы в России, две в Сингапуре и одна в Швейцарии. Упомянутые в документе предприятия работают в сферах металлургии, нефтяной, газовой, аммиачной промышленности. Среди попавших под санкции Зеленского, в частности, крупнейший российский независимый производитель природного газа "Новатэк", Новолипецкий металлургический комбинат, Стойленский горно-обогатительный комбинат, Волжский абразивный завод, Магнитогорский электродный завод, Мелитопольский завод автотракторных запчастей.
Также документом вводятся санкции в отношении общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей, а также региональных объединений в Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожье и объединения работодателей Крыма.
Кроме того, под санкции попали российские благотворительный фонд "Добро и дело", межрегиональная общественная волонтерская организация "Вместе", благотворительная организация "Золотые руки Ангела".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
Зеленский ввел санкции против 76 лиц
17:13
Санкции введены сроком на 10 лет "бессрочно". Они традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских госнаград.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийРОССИЯСИНГАПУР
 
 
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