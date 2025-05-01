https://1prime.ru/20250501/sanktsii-857214252.html

Зеленский ввел санкции против 81 компании из разных стран

Зеленский ввел санкции против 81 компании из разных стран - 01.05.2025, ПРАЙМ

Зеленский ввел санкции против 81 компании из разных стран

Владимир Зеленский ввел санкции против 81 юридического лица, зарегистрированного в России, Сингапуре и Швейцарии, следует из указа, опубликованного в четверг на | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T18:09+0300

2025-05-01T18:09+0300

2025-05-01T18:09+0300

политика

владимир зеленский

россия

сингапур

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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел санкции против 81 юридического лица, зарегистрированного в России, Сингапуре и Швейцарии, следует из указа, опубликованного в четверг на его сайте. На сайте Зеленского в четверг был опубликован текст дополнений к указам о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, среди которых 78 зарегистрированы в России, две в Сингапуре и одна в Швейцарии. Упомянутые в документе предприятия работают в сферах металлургии, нефтяной, газовой, аммиачной промышленности. Среди попавших под санкции Зеленского, в частности, крупнейший российский независимый производитель природного газа "Новатэк", Новолипецкий металлургический комбинат, Стойленский горно-обогатительный комбинат, Волжский абразивный завод, Магнитогорский электродный завод, Мелитопольский завод автотракторных запчастей. Также документом вводятся санкции в отношении общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей, а также региональных объединений в Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожье и объединения работодателей Крыма. Кроме того, под санкции попали российские благотворительный фонд "Добро и дело", межрегиональная общественная волонтерская организация "Вместе", благотворительная организация "Золотые руки Ангела". Санкции введены сроком на 10 лет "бессрочно". Они традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских госнаград.

https://1prime.ru/20250501/sanktsii-857212696.html

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владимир зеленский, россия, сингапур