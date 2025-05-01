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В Госдепе сделали заявление о старых и новых санкциях в отношении России - 01.05.2025, ПРАЙМ
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В Госдепе сделали заявление о старых и новых санкциях в отношении России
В Госдепе сделали заявление о старых и новых санкциях в отношении России - 01.05.2025, ПРАЙМ
В Госдепе сделали заявление о старых и новых санкциях в отношении России
США в настоящее время не снимают с России существующие санкции, введенные ранее Вашингтоном, а также сохраняют возможность новых ограничений, заявила в четверг... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T21:58+0300
2025-05-01T22:10+0300
политика
госдеп
санкции против рф
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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. США в настоящее время не снимают с России существующие санкции, введенные ранее Вашингтоном, а также сохраняют возможность новых ограничений, заявила в четверг официальный представитель американского Госдепа Тэмми Брюс."Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время", - сообщила она журналистам на брифинге, говоря о возможности ослабления санкций в отношении России. Брюс добавила, что возможность введения новых санкций против России также сохраняется.Россия ранее неоднократно заявляла, что считает незаконными и контрпродуктивными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.
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госдеп, санкции против рф
Политика, Госдеп, санкции против РФ
21:58 01.05.2025 (обновлено: 22:10 01.05.2025)
 
В Госдепе сделали заявление о старых и новых санкциях в отношении России

Госдеп: США не снимают с РФ санкции, возможность введения новых санкций сохраняется

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. США в настоящее время не снимают с России существующие санкции, введенные ранее Вашингтоном, а также сохраняют возможность новых ограничений, заявила в четверг официальный представитель американского Госдепа Тэмми Брюс.
"Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время", - сообщила она журналистам на брифинге, говоря о возможности ослабления санкций в отношении России. Брюс добавила, что возможность введения новых санкций против России также сохраняется.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
Трамп пригрозил вторичными санкциями импортерам иранской нефти
21:38
Россия ранее неоднократно заявляла, что считает незаконными и контрпродуктивными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.
 
ПолитикаГосдепсанкции против РФ
 
 
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