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В Госдепе сделали заявление о старых и новых санкциях в отношении России

В Госдепе сделали заявление о старых и новых санкциях в отношении России - 01.05.2025, ПРАЙМ

В Госдепе сделали заявление о старых и новых санкциях в отношении России

США в настоящее время не снимают с России существующие санкции, введенные ранее Вашингтоном, а также сохраняют возможность новых ограничений, заявила в четверг... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T21:58+0300

2025-05-01T21:58+0300

2025-05-01T22:10+0300

политика

госдеп

санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. США в настоящее время не снимают с России существующие санкции, введенные ранее Вашингтоном, а также сохраняют возможность новых ограничений, заявила в четверг официальный представитель американского Госдепа Тэмми Брюс."Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время", - сообщила она журналистам на брифинге, говоря о возможности ослабления санкций в отношении России. Брюс добавила, что возможность введения новых санкций против России также сохраняется.Россия ранее неоднократно заявляла, что считает незаконными и контрпродуктивными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.

https://1prime.ru/20250501/sanktsii-857217230.html

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госдеп, санкции против рф