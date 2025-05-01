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В Госдепе сделали заявление о старых и новых санкциях в отношении России
В Госдепе сделали заявление о старых и новых санкциях в отношении России - 01.05.2025, ПРАЙМ
В Госдепе сделали заявление о старых и новых санкциях в отношении России
США в настоящее время не снимают с России существующие санкции, введенные ранее Вашингтоном, а также сохраняют возможность новых ограничений, заявила в четверг... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T21:58+0300
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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. США в настоящее время не снимают с России существующие санкции, введенные ранее Вашингтоном, а также сохраняют возможность новых ограничений, заявила в четверг официальный представитель американского Госдепа Тэмми Брюс."Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время", - сообщила она журналистам на брифинге, говоря о возможности ослабления санкций в отношении России. Брюс добавила, что возможность введения новых санкций против России также сохраняется.Россия ранее неоднократно заявляла, что считает незаконными и контрпродуктивными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.
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госдеп, санкции против рф
Политика, Госдеп, санкции против РФ
В Госдепе сделали заявление о старых и новых санкциях в отношении России
Госдеп: США не снимают с РФ санкции, возможность введения новых санкций сохраняется
ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. США в настоящее время не снимают с России существующие санкции, введенные ранее Вашингтоном, а также сохраняют возможность новых ограничений, заявила в четверг официальный представитель американского Госдепа Тэмми Брюс.
"Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время", - сообщила она журналистам на брифинге, говоря о возможности ослабления санкций в отношении России. Брюс добавила, что возможность введения новых санкций против России также сохраняется.
Трамп пригрозил вторичными санкциями импортерам иранской нефти
Россия ранее неоднократно заявляла, что считает незаконными и контрпродуктивными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.