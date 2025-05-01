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Евросоюз хочет согласовать с США новые санкции против России, заявил Барро - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Евросоюз хочет согласовать с США новые санкции против России, заявил Барро
Евросоюз хочет согласовать с США новые санкции против России, заявил Барро - 01.05.2025, ПРАЙМ
Евросоюз хочет согласовать с США новые санкции против России, заявил Барро
Европа готовит новый пакет санкций против России, который она хотела бы скоординировать с возможными мерами США в случае "провала" урегулирования по Украине,... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T22:48+0300
2025-05-01T22:48+0300
политика
жан-ноэль барро
евросоюз
сша
санкции против рф
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Европа готовит новый пакет санкций против России, который она хотела бы скоординировать с возможными мерами США в случае "провала" урегулирования по Украине, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. Ранее агентство Блумберг сообщило, что американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) продвигает среди членов верхней палаты конгресса США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы. "Мы, европейцы, собираемся сопроводить эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера (в среду - ред.) я взял на себя обязательство перед Линдси Грэмом, что мы постараемся скоординировать эти два пакета санкций, как по существу, так и по времени", - заявил Барро агентству Франс Пресс. Главы МИД ЕС намерены на заседании в мае рассмотреть17-й пакет санкций против РФ, заявляла ранее глава евродипломатии Кая Каллас. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал незаконных санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит, при этом невозможно отрицать недоговороспособность, которую демонстрирует Киев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий.
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жан-ноэль барро, евросоюз, сша, санкции против рф
Политика, Жан-Ноэль Барро, Евросоюз, США, санкции против РФ
22:48 01.05.2025
 
Евросоюз хочет согласовать с США новые санкции против России, заявил Барро

Барро: Европа хочет "скоординировать" с США новый пакет санкций против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Европа готовит новый пакет санкций против России, который она хотела бы скоординировать с возможными мерами США в случае "провала" урегулирования по Украине, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) продвигает среди членов верхней палаты конгресса США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы.
"Мы, европейцы, собираемся сопроводить эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера (в среду - ред.) я взял на себя обязательство перед Линдси Грэмом, что мы постараемся скоординировать эти два пакета санкций, как по существу, так и по времени", - заявил Барро агентству Франс Пресс.
Главы МИД ЕС намерены на заседании в мае рассмотреть17-й пакет санкций против РФ, заявляла ранее глава евродипломатии Кая Каллас.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
В Госдепе сделали заявление о старых и новых санкциях в отношении России
Вчера, 21:58
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал незаконных санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит, при этом невозможно отрицать недоговороспособность, которую демонстрирует Киев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий.
 
ПолитикаЖан-Ноэль БарроЕвросоюзСШАсанкции против РФ
 
 
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