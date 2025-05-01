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США и Украина подписали сделку о природных ресурсах

США и Украина подписали сделку о природных ресурсах - 01.05.2025, ПРАЙМ

США и Украина подписали сделку о природных ресурсах

США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, сообщает Минфин США. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T08:05+0300

2025-05-01T08:05+0300

2025-05-01T08:05+0300

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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, сообщает Минфин США. "Тридцатого апреля Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции. В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины после полномасштабного вторжения России, это экономическое партнерство позиционирует наши две страны для совместной работы и совместных инвестиций, чтобы гарантировать, что наши общие активы, таланты и возможности смогут ускорить экономическое восстановление Украины", - говорится в заявлении Минфина США.

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россия, сша, украина, вашингтон