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США и Украина подписали сделку о природных ресурсах
США и Украина подписали сделку о природных ресурсах - 01.05.2025, ПРАЙМ
США и Украина подписали сделку о природных ресурсах
США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, сообщает Минфин США. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T08:05+0300
2025-05-01T08:05+0300
2025-05-01T08:05+0300
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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, сообщает Минфин США. "Тридцатого апреля Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции. В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины после полномасштабного вторжения России, это экономическое партнерство позиционирует наши две страны для совместной работы и совместных инвестиций, чтобы гарантировать, что наши общие активы, таланты и возможности смогут ускорить экономическое восстановление Украины", - говорится в заявлении Минфина США.
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Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН
США и Украина подписали сделку о природных ресурсах
Минфин США: Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, сообщает Минфин США.
"Тридцатого апреля Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции. В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины после полномасштабного вторжения России, это экономическое партнерство позиционирует наши две страны для совместной работы и совместных инвестиций, чтобы гарантировать, что наши общие активы, таланты и возможности смогут ускорить экономическое восстановление Украины", - говорится в заявлении Минфина США.
ЕС готовит план "Б" по санкциям, если США покинут переговоры по Украине