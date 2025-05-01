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США и Украина подписали сделку о природных ресурсах - 01.05.2025, ПРАЙМ
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США и Украина подписали сделку о природных ресурсах
США и Украина подписали сделку о природных ресурсах - 01.05.2025, ПРАЙМ
США и Украина подписали сделку о природных ресурсах
США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, сообщает Минфин США. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T08:05+0300
2025-05-01T08:05+0300
политика
россия
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, сообщает Минфин США. "Тридцатого апреля Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции. В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины после полномасштабного вторжения России, это экономическое партнерство позиционирует наши две страны для совместной работы и совместных инвестиций, чтобы гарантировать, что наши общие активы, таланты и возможности смогут ускорить экономическое восстановление Украины", - говорится в заявлении Минфина США.
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Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН
08:05 01.05.2025
 
США и Украина подписали сделку о природных ресурсах

Минфин США: Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, сообщает Минфин США.
"Тридцатого апреля Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции. В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины после полномасштабного вторжения России, это экономическое партнерство позиционирует наши две страны для совместной работы и совместных инвестиций, чтобы гарантировать, что наши общие активы, таланты и возможности смогут ускорить экономическое восстановление Украины", - говорится в заявлении Минфина США.
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