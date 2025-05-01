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WP указала на существенный недостаток ресурсной сделки США с Украиной

WP указала на существенный недостаток ресурсной сделки США с Украиной - 01.05.2025, ПРАЙМ

WP указала на существенный недостаток ресурсной сделки США с Украиной

Украина и Соединенные Штаты заключили сделку по минералам, однако реальная стоимость украинских редкоземов до сих пор неизвестна, утверждается в публикации... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T16:36+0300

2025-05-01T16:36+0300

2025-05-01T16:36+0300

экономика

украина

сша

сделка

редкоземельные элементы

стоимость

экспертное мнение

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Украина и Соединенные Штаты заключили сделку по минералам, однако реальная стоимость украинских редкоземов до сих пор неизвестна, утверждается в публикации газеты The Washington Post.По данным газеты, соглашение между США и Украиной открывает путь к совместным инвестициям в минеральные богатства, однако "истинные масштабы того, что находится под землей на Украине, остаются неясными".Издание подчеркивает, что добыча и переработка полезных ископаемых требует значительных затрат на инфраструктуру и "может оказаться нерентабельной", особенно на фоне сложной экономической ситуации в США.Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины, добавил он.

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украина, сша, сделка, редкоземельные элементы, стоимость, экспертное мнение