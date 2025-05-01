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В Белом доме раскрыли, какие проекты включает в себя сделка с Украиной

В Белом доме раскрыли, какие проекты включает в себя сделка с Украиной - 01.05.2025, ПРАЙМ

В Белом доме раскрыли, какие проекты включает в себя сделка с Украиной

Совместные проекты США и Украины в рамках ресурсной сделки будут включать минералы, углеводороды и связанное с этим развитие инфраструктуры, заявили в Белом... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T18:42+0300

2025-05-01T18:42+0300

2025-05-01T18:42+0300

экономика

сша

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проекты

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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Совместные проекты США и Украины в рамках ресурсной сделки будут включать минералы, углеводороды и связанное с этим развитие инфраструктуры, заявили в Белом доме. "Проекты в сфере природных ресурсов будут включать минералы, углеводороды и сопутствующее развитие инфраструктуры", - указано в распространенном сообщении. Как отметили в Белом доме, если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, то им будет предоставлен первый выбор либо приобрести их, либо назначить покупателя по своему усмотрению. "Экономическая безопасность - это национальная безопасность, и эта важная мера предосторожности предотвращает попадание критически важных ресурсов в чужие руки", - подчеркнули в американской администрации. Минфин США ранее сообщил, что власти в Вашингтоне и Киеве подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.

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сша, украина, сделка, проекты