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Эксперт рассказал, как выбрать свежее мясо для шашлыка - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как выбрать свежее мясо для шашлыка
Эксперт рассказал, как выбрать свежее мясо для шашлыка - 01.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как выбрать свежее мясо для шашлыка
Мясо для приготовления шашлыка должно быть свежим, упругим, а на разрезе ярким и слегка увлажненным, при выборе свежего мяса необходимо обращать внимание на его | 01.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Мясо для приготовления шашлыка должно быть свежим, упругим, а на разрезе ярким и слегка увлажненным, при выборе свежего мяса необходимо обращать внимание на его цвет, волокна и жир, рассказал РИА Новости руководитель сегмента "Умные цепи поставок" рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Косогор. "Мясо для приготовления любимого блюда россиян должно быть свежим, у него не должно быть слизи, крови и излишней влаги, оно должно быть упругим, а на разрезе ярким и слегка увлажненным, и, конечно, не липким", - сообщил Косогор. Он уточнил, что парное мясо, пролежавшее менее 3 часов после забоя, не рекомендуется использовать для шашлыка: волокна у него еще слишком напряжены и блюдо выйдет жестким. "Охлажденное мясо - самый оптимальный вариант. Замороженное тоже можно использовать для шашлыка. Только в этом случае нужно уметь определять мясо, подвергавшееся повторной заморозке: приложите палец, если пятно темнеет, то мясо заморожено впервые, если цвет не меняется, значит, его размораживали и замораживали снова", - пояснил эксперт. При выборе свежего мяса для шашлыка, необходимо обращать внимание на цвет. Так, по словам Косогора, говядина должна иметь оттенок от светло-красного до темно-красного с сочно-малиновым оттенком, телятина - розоватый, баранина - коричневато-красный, а свинина - нежно-розовый. Запах у мяса должен быть легкий, мясной, без неприятных примесей. Мясо необходимо выбирать плотное, чтобы при надавливании ямка быстро выравнивалась. Стоит обращать внимание и на имеющийся жир: у свежего мяса он белый и упругий, а у старого - сероватый, липкий и иногда со слизью.
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бизнес, общество , здоровье, москва
Бизнес, Общество , Здоровье, МОСКВА
10:09 01.05.2025
 
Эксперт рассказал, как выбрать свежее мясо для шашлыка

Эксперт Косогор: при выборе шашлыка нужно обращать внимание на цвет, волокна и жир

© РИА Новости . Илона Хварцкия"Шашлык на мангале
Шашлык на мангале - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Илона Хварцкия
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Мясо для приготовления шашлыка должно быть свежим, упругим, а на разрезе ярким и слегка увлажненным, при выборе свежего мяса необходимо обращать внимание на его цвет, волокна и жир, рассказал РИА Новости руководитель сегмента "Умные цепи поставок" рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Косогор.
"Мясо для приготовления любимого блюда россиян должно быть свежим, у него не должно быть слизи, крови и излишней влаги, оно должно быть упругим, а на разрезе ярким и слегка увлажненным, и, конечно, не липким", - сообщил Косогор.
Он уточнил, что парное мясо, пролежавшее менее 3 часов после забоя, не рекомендуется использовать для шашлыка: волокна у него еще слишком напряжены и блюдо выйдет жестким.
"Охлажденное мясо - самый оптимальный вариант. Замороженное тоже можно использовать для шашлыка. Только в этом случае нужно уметь определять мясо, подвергавшееся повторной заморозке: приложите палец, если пятно темнеет, то мясо заморожено впервые, если цвет не меняется, значит, его размораживали и замораживали снова", - пояснил эксперт.
При выборе свежего мяса для шашлыка, необходимо обращать внимание на цвет. Так, по словам Косогора, говядина должна иметь оттенок от светло-красного до темно-красного с сочно-малиновым оттенком, телятина - розоватый, баранина - коричневато-красный, а свинина - нежно-розовый. Запах у мяса должен быть легкий, мясной, без неприятных примесей. Мясо необходимо выбирать плотное, чтобы при надавливании ямка быстро выравнивалась. Стоит обращать внимание и на имеющийся жир: у свежего мяса он белый и упругий, а у старого - сероватый, липкий и иногда со слизью.
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