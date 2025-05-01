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СМИ: администрация Трампа одобрила поставку оружия Украине на $50 миллионов
СМИ: администрация Трампа одобрила поставку оружия Украине на $50 миллионов - 01.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: администрация Трампа одобрила поставку оружия Украине на $50 миллионов
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставку военной продукции на Украину на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщает украинское издание... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T10:44+0300
2025-05-01T10:44+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставку военной продукции на Украину на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщает украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах."Администрация Трампа проинформировала конгресс США о своем намерении разрешить экспорт на Украину продукции оборонного назначения в рамках прямых коммерческих продаж на сумму в 50 или более миллионов долларов", - сказано в сообщении на сайте издания. Уточняется, что данное разрешение охватывает поставки на Украину технических данных, а также "оборонных изделий" и "оборонных услуг".
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Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, НАТО
СМИ: администрация Трампа одобрила поставку оружия Украине на $50 миллионов
Администрация Трампа одобрила поставку военной продукции на Украину на $50 миллионов
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставку военной продукции на Украину на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщает украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
"Администрация Трампа проинформировала конгресс США о своем намерении разрешить экспорт на Украину продукции оборонного назначения в рамках прямых коммерческих продаж на сумму в 50 или более миллионов долларов", - сказано в сообщении на сайте издания.
Уточняется, что данное разрешение охватывает поставки на Украину технических данных, а также "оборонных изделий" и "оборонных услуг".
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