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СМИ: администрация Трампа одобрила поставку оружия Украине на $50 миллионов

СМИ: администрация Трампа одобрила поставку оружия Украине на $50 миллионов - 01.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: администрация Трампа одобрила поставку оружия Украине на $50 миллионов

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставку военной продукции на Украину на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщает украинское издание... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T10:44+0300

2025-05-01T10:44+0300

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставку военной продукции на Украину на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщает украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах."Администрация Трампа проинформировала конгресс США о своем намерении разрешить экспорт на Украину продукции оборонного назначения в рамках прямых коммерческих продаж на сумму в 50 или более миллионов долларов", - сказано в сообщении на сайте издания. Уточняется, что данное разрешение охватывает поставки на Украину технических данных, а также "оборонных изделий" и "оборонных услуг".

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мировая экономика, украина, сша, дональд трамп, нато