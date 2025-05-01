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Власти Сочи сделали заявление о состоянии инфраструктуры пляжей - 01.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Власти Сочи сделали заявление о состоянии инфраструктуры пляжей
Власти Сочи сделали заявление о состоянии инфраструктуры пляжей - 01.05.2025, ПРАЙМ
Власти Сочи сделали заявление о состоянии инфраструктуры пляжей
Основная инфраструктура пляжей, расположенных вдоль прогулочных зон Сочи, подготовлена, сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T16:20+0300
2025-05-01T16:21+0300
экономика
инфраструктура
заявление
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СОЧИ, 1 мая - ПРАЙМ. Основная инфраструктура пляжей, расположенных вдоль прогулочных зон Сочи, подготовлена, сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко. "Вдоль основных курортных променадов на пляжах закончена подготовка основной инфраструктуры. Официально купальный сезон на курорте стартует 1 июня", - передает пресс-служба администрации слова Сомко. Количество благоустроенных пляжей будет увеличено в этом году до 180. Все сочинские пляжи к началу лета пройдут обязательную проверку на соответствие нормативам экологии и безопасности, добавили в пресс-службе городской администрации.
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инфраструктура, заявление
Экономика, инфраструктура, заявление
16:20 01.05.2025 (обновлено: 16:21 01.05.2025)
 
Власти Сочи сделали заявление о состоянии инфраструктуры пляжей

Сомко: инфраструктура пляжей готова к открытию нового летнего сезона в Сочи

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдых в Сочи
Отдых в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СОЧИ, 1 мая - ПРАЙМ. Основная инфраструктура пляжей, расположенных вдоль прогулочных зон Сочи, подготовлена, сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко.
"Вдоль основных курортных променадов на пляжах закончена подготовка основной инфраструктуры. Официально купальный сезон на курорте стартует 1 июня", - передает пресс-служба администрации слова Сомко.
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Количество благоустроенных пляжей будет увеличено в этом году до 180. Все сочинские пляжи к началу лета пройдут обязательную проверку на соответствие нормативам экологии и безопасности, добавили в пресс-службе городской администрации.
 
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