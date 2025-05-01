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Совет директоров Tesla начал поиск преемника Маска, пишут СМИ

Совет директоров Tesla начал поиск преемника Маска, пишут СМИ - 01.05.2025, ПРАЙМ

Совет директоров Tesla начал поиск преемника Маска, пишут СМИ

Добавлены подробности (3-й и 4-й абзацы) | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T05:45+0300

2025-05-01T05:45+0300

2025-05-01T05:45+0300

сша

москва

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tesla

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Добавлены подробности (3-й и 4-й абзацы) МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Совет директоров автокомпании Tesla начал поиск преемника Илона Маска на посту гендиректора на фоне снижающейся стоимости акций компании и недовольства инвесторов "фокусом Маска на Белом доме", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. "Члены совета директоров обратились в несколько компаний по поиску руководителей, чтобы разработать формальный процесс поиска следующего генерального директора Tesla", - говорится в публикации. При этом остается неизвестным, осведомлен ли Маск о поиске советом директоров преемника на его пост - по словам источников, немногим ранее совет директоров Tesla в ходе встречи с Маском призвал его уделять больше времени компании, а не работе в Департаменте эффективности правительства США (DOGE), с чем тот согласился. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сша, москва, дональд трамп, tesla