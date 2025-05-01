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Белый дом заявил о намерении скорейшей реализации сделки по недрам с Киевом - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Белый дом заявил о намерении скорейшей реализации сделки по недрам с Киевом
Белый дом заявил о намерении скорейшей реализации сделки по недрам с Киевом - 01.05.2025, ПРАЙМ
Белый дом заявил о намерении скорейшей реализации сделки по недрам с Киевом
США в рамках подписанной ресурсной сделки с Украиной намерены перейти к ее реализации так быстро, как это возможно, заявил в четверг заместитель главы аппарата... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T17:06+0300
2025-05-01T17:06+0300
политика
мировая экономика
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. США в рамках подписанной ресурсной сделки с Украиной намерены перейти к ее реализации так быстро, как это возможно, заявил в четверг заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. "Что касается этой сделки, то мы будем реализовывать ее так быстро, как можем", - сообщил он журналистам на брифинге. Миллер добавил, что сделка с Киевом должна вернуть долг перед США. "Это ключевой момент для сотен миллиардов долларов, потраченных на субсидирование войны на Украине", - заявил он. Минфин США ранее сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.
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мировая экономика, сша, украина, вашингтон
Политика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН
17:06 01.05.2025
 
Белый дом заявил о намерении скорейшей реализации сделки по недрам с Киевом

Белый дом: США намерены реализовать ресурсную сделку с Украиной как можно быстрее

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© fotolia.com / YuI
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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. США в рамках подписанной ресурсной сделки с Украиной намерены перейти к ее реализации так быстро, как это возможно, заявил в четверг заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.
"Что касается этой сделки, то мы будем реализовывать ее так быстро, как можем", - сообщил он журналистам на брифинге. Миллер добавил, что сделка с Киевом должна вернуть долг перед США.
"Это ключевой момент для сотен миллиардов долларов, потраченных на субсидирование войны на Украине", - заявил он.
Минфин США ранее сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.
Белый дом
В Белом доме прокомментировали ресурсную сделку с Украиной
16:40
 
ПолитикаМировая экономикаСШАУКРАИНАВАШИНГТОН
 
 
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