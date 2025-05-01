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Белый дом заявил о намерении скорейшей реализации сделки по недрам с Киевом

Белый дом заявил о намерении скорейшей реализации сделки по недрам с Киевом - 01.05.2025, ПРАЙМ

Белый дом заявил о намерении скорейшей реализации сделки по недрам с Киевом

США в рамках подписанной ресурсной сделки с Украиной намерены перейти к ее реализации так быстро, как это возможно, заявил в четверг заместитель главы аппарата... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T17:06+0300

2025-05-01T17:06+0300

2025-05-01T17:06+0300

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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. США в рамках подписанной ресурсной сделки с Украиной намерены перейти к ее реализации так быстро, как это возможно, заявил в четверг заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. "Что касается этой сделки, то мы будем реализовывать ее так быстро, как можем", - сообщил он журналистам на брифинге. Миллер добавил, что сделка с Киевом должна вернуть долг перед США. "Это ключевой момент для сотен миллиардов долларов, потраченных на субсидирование войны на Украине", - заявил он. Минфин США ранее сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.

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мировая экономика, сша, украина, вашингтон