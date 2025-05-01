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США намерены добиваться прямых переговоров по Украине, заявил Вэнс - 01.05.2025, ПРАЙМ
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США намерены добиваться прямых переговоров по Украине, заявил Вэнс
США намерены добиваться прямых переговоров по Украине, заявил Вэнс - 01.05.2025, ПРАЙМ
США намерены добиваться прямых переговоров по Украине, заявил Вэнс
США намерены в ближайшие 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта, заявил в четверг вице-президент США Джей... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T17:15+0300
2025-05-01T17:15+0300
политика
россия
сша
киев
вашингтон
джей ди вэнс
дональд трамп
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. США намерены в ближайшие 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс. "У нас есть первый шаг - выдвинутое мирное предложение. В течение следующих 100 дней мы будем очень активно работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров", - сказал он в интервью телеканалу Fox. По словам Вэнса, даже критически настроенные к президенту США Дональду Трампу европейские союзники признают, что именно ему удалось сдвинуть процесс с мёртвой точки. "Эти стороны даже не разговаривали - ни друг с другом, ни с кем-либо ещё. Они просто воевали. Президент стал единственным, кто смог добиться движения вперёд", - считает вице-президент США. Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит, при этом невозможно отрицать недоговороспособность, которую демонстрирует Киев.
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Политика, РОССИЯ, США, Киев, ВАШИНГТОН, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, МИД
17:15 01.05.2025
 
США намерены добиваться прямых переговоров по Украине, заявил Вэнс

Вэнс: США в ближайшие 100 дней будут добиваться переговоров между Россией и Украиной

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. США намерены в ближайшие 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"У нас есть первый шаг - выдвинутое мирное предложение. В течение следующих 100 дней мы будем очень активно работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров", - сказал он в интервью телеканалу Fox.
По словам Вэнса, даже критически настроенные к президенту США Дональду Трампу европейские союзники признают, что именно ему удалось сдвинуть процесс с мёртвой точки.
"Эти стороны даже не разговаривали - ни друг с другом, ни с кем-либо ещё. Они просто воевали. Президент стал единственным, кто смог добиться движения вперёд", - считает вице-президент США.
Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит, при этом невозможно отрицать недоговороспособность, которую демонстрирует Киев.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
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ПолитикаРОССИЯСШАКиевВАШИНГТОНДжей Ди ВэнсДональд ТрампДмитрий ПесковМИД
 
 
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