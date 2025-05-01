https://1prime.ru/20250501/ssha-857212515.html

США намерены добиваться прямых переговоров по Украине, заявил Вэнс

США намерены добиваться прямых переговоров по Украине, заявил Вэнс - 01.05.2025, ПРАЙМ

США намерены добиваться прямых переговоров по Украине, заявил Вэнс

США намерены в ближайшие 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта, заявил в четверг вице-президент США Джей... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T17:15+0300

2025-05-01T17:15+0300

2025-05-01T17:15+0300

политика

россия

сша

киев

вашингтон

джей ди вэнс

дональд трамп

дмитрий песков

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dade176e88a2a1d5df1634256cbb8926.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. США намерены в ближайшие 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс. "У нас есть первый шаг - выдвинутое мирное предложение. В течение следующих 100 дней мы будем очень активно работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров", - сказал он в интервью телеканалу Fox. По словам Вэнса, даже критически настроенные к президенту США Дональду Трампу европейские союзники признают, что именно ему удалось сдвинуть процесс с мёртвой точки. "Эти стороны даже не разговаривали - ни друг с другом, ни с кем-либо ещё. Они просто воевали. Президент стал единственным, кто смог добиться движения вперёд", - считает вице-президент США. Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит, при этом невозможно отрицать недоговороспособность, которую демонстрирует Киев.

https://1prime.ru/20250501/sdelka-857211532.html

сша

киев

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, киев, вашингтон, джей ди вэнс, дональд трамп, дмитрий песков, мид