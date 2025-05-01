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CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост - 01.05.2025, ПРАЙМ
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CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост
CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост - 01.05.2025, ПРАЙМ
CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты, сообщает в четверг... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T18:10+0300
2025-05-01T18:23+0300
политика
вашингтон
сша
украина
дональд трамп
майкл уолтц
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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты, сообщает в четверг телеканал CBS News со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Причины такого решения, а также конкретные сроки их возможного ухода с должностей на данном этапе не раскрываются. Уолтц является одной из ключевых и наиболее влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса действующей администрации, включая инициативы по Украине и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.
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вашингтон, сша, украина, дональд трамп, майкл уолтц
Политика, ВАШИНГТОН, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Майкл Уолтц
18:10 01.05.2025 (обновлено: 18:23 01.05.2025)
 
CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост

CBS News: советник Трампа Уолтц и его заместитель Вонг могут покинуть свои посты

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты, сообщает в четверг телеканал CBS News со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Причины такого решения, а также конкретные сроки их возможного ухода с должностей на данном этапе не раскрываются.
Уолтц является одной из ключевых и наиболее влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса действующей администрации, включая инициативы по Украине и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
США намерены добиваться прямых переговоров по Украине, заявил Вэнс
17:15
 
ПолитикаВАШИНГТОНСШАУКРАИНАДональд ТрампМайкл Уолтц
 
 
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