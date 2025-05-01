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CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост

CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост - 01.05.2025, ПРАЙМ

CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты, сообщает в четверг... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T18:10+0300

2025-05-01T18:10+0300

2025-05-01T18:23+0300

политика

вашингтон

сша

украина

дональд трамп

майкл уолтц

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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты, сообщает в четверг телеканал CBS News со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Причины такого решения, а также конкретные сроки их возможного ухода с должностей на данном этапе не раскрываются. Уолтц является одной из ключевых и наиболее влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса действующей администрации, включая инициативы по Украине и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.

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вашингтон, сша, украина, дональд трамп, майкл уолтц