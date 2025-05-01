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CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост
CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост - 01.05.2025, ПРАЙМ
CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты, сообщает в четверг... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T18:10+0300
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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты, сообщает в четверг телеканал CBS News со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Причины такого решения, а также конкретные сроки их возможного ухода с должностей на данном этапе не раскрываются. Уолтц является одной из ключевых и наиболее влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса действующей администрации, включая инициативы по Украине и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.
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Политика, ВАШИНГТОН, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Майкл Уолтц
CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост
CBS News: советник Трампа Уолтц и его заместитель Вонг могут покинуть свои посты
ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты, сообщает в четверг телеканал CBS News со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Причины такого решения, а также конкретные сроки их возможного ухода с должностей на данном этапе не раскрываются.
Уолтц является одной из ключевых и наиболее влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса действующей администрации, включая инициативы по Украине и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.
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