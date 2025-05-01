https://1prime.ru/20250501/telegram-857209794.html
Telegram расширил функционал
Telegram расширил функционал - 01.05.2025, ПРАЙМ
Telegram расширил функционал
После нового обновления мессенджера Telegram пользователям стали доступны новые жесты для пересылки публикаций из каналов и создания историй, заморозка аккаунта | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T15:16+0300
2025-05-01T15:16+0300
2025-05-01T15:16+0300
telegram
функции
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. После нового обновления мессенджера Telegram пользователям стали доступны новые жесты для пересылки публикаций из каналов и создания историй, заморозка аккаунта с возможностью ее оспорить, групповые звонки без создания совместного чата и другие функции, сообщил мессенджер в блоге. "В Telegram для iOS и Android появился новый жест для быстрой пересылки публикаций из каналов в Избранное или недавние чаты - всего в одно касание", - говорится в сообщении. Возможность выбора становится доступна при удерживании стрелки пересылки, следует из сообщения. Также для пользователей iOS-устройств стал доступен жест быстрого создания истории: если развернуть полоску историй над списком чатов и потянуть за нее вправо, указывается в релизе. Пользователи также получили возможность обжаловать ошибочную блокировку аккаунта, не покидая мессенджер. Так, при блокировке за нарушения аккаунт теперь не отключается сразу, а замораживается, и хотя возможность общаться с другими пользователями становится недоступной, блокировку можно будет оспорить, отправив заявку модераторам. "Если отсутствие нарушений подтвердится, аккаунт будет разморожен и ограничения будут сняты", - сообщается в релизе. Были расширены и возможности для групповых звонков, которые доступны в мессенджере с 2021 года. Так, теперь можно начать защищенный сквозным шифрованием звонок с несколькими участниками, не добавляя собеседников в группу, говорится в блоге. В любой активный звонок теперь можно добавить до 200 пользователей, вести разговор по аудио- или видеосвязи, транслируя свой экран, приглашать участников по ссылке или QR-коду. "Безопасность групповых звонков обеспечивается сквозным шифрованием. Участники могут это проверить, сравнив наборы из 4 эмодзи на своих экранах, - если они совпадают, звонок полностью защищен", - сообщает мессенджер. Мессенджер также ввел автоматизированные бизнес-аккаунты. Так, пользователи Telegram для бизнеса (Telegram Premium) теперь могут перевести управление чатами в автоматический режим, подключив к аккаунту сторонних чат-ботов, в том числе на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщается в блоге. Некоторые обновления получили и настройки подарков: теперь пользователи могут добавить кнопку с изображением подарка в поле ввода текста сообщения, выбрать подарки для отображения в профиле по умолчанию, а Premium-пользователи могут выбирать категории подарков, которые они готовы принять, говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250421/telegram-856889996.html
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telegram, функции
Telegram расширил функционал
Telegram добавил новые жесты, возможность оспорить заморозку аккаунта и другие опции
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. После нового обновления мессенджера Telegram пользователям стали доступны новые жесты для пересылки публикаций из каналов и создания историй, заморозка аккаунта с возможностью ее оспорить, групповые звонки без создания совместного чата и другие функции, сообщил мессенджер в блоге.
"В Telegram для iOS и Android появился новый жест для быстрой пересылки публикаций из каналов в Избранное или недавние чаты - всего в одно касание", - говорится в сообщении. Возможность выбора становится доступна при удерживании стрелки пересылки, следует из сообщения. Также для пользователей iOS-устройств стал доступен жест быстрого создания истории: если развернуть полоску историй над списком чатов и потянуть за нее вправо, указывается в релизе.
Пользователи также получили возможность обжаловать ошибочную блокировку аккаунта, не покидая мессенджер. Так, при блокировке за нарушения аккаунт теперь не отключается сразу, а замораживается, и хотя возможность общаться с другими пользователями становится недоступной, блокировку можно будет оспорить, отправив заявку модераторам. "Если отсутствие нарушений подтвердится, аккаунт будет разморожен и ограничения будут сняты", - сообщается в релизе.
Были расширены и возможности для групповых звонков, которые доступны в мессенджере с 2021 года. Так, теперь можно начать защищенный сквозным шифрованием звонок с несколькими участниками, не добавляя собеседников в группу, говорится в блоге. В любой активный звонок теперь можно добавить до 200 пользователей, вести разговор по аудио- или видеосвязи, транслируя свой экран, приглашать участников по ссылке или QR-коду. "Безопасность групповых звонков обеспечивается сквозным шифрованием. Участники могут это проверить, сравнив наборы из 4 эмодзи на своих экранах, - если они совпадают, звонок полностью защищен", - сообщает мессенджер.
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Мессенджер также ввел автоматизированные бизнес-аккаунты. Так, пользователи Telegram для бизнеса (Telegram Premium) теперь могут перевести управление чатами в автоматический режим, подключив к аккаунту сторонних чат-ботов, в том числе на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщается в блоге.
Некоторые обновления получили и настройки подарков: теперь пользователи могут добавить кнопку с изображением подарка в поле ввода текста сообщения, выбрать подарки для отображения в профиле по умолчанию, а Premium-пользователи могут выбирать категории подарков, которые они готовы принять, говорится в сообщении.