https://1prime.ru/20250501/times-857206669.html

Times раскрыла, когда будут исчерпаны поставки американского оружия Украине

Times раскрыла, когда будут исчерпаны поставки американского оружия Украине - 01.05.2025, ПРАЙМ

Times раскрыла, когда будут исчерпаны поставки американского оружия Украине

Запасы американского вооружения, поставляемого Киеву, могут истощиться в течение шести месяцев, если президент США Дональд Трамп не утвердит новые пакеты... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T12:23+0300

2025-05-01T12:23+0300

2025-05-01T12:23+0300

политика

мировая экономика

украина

киев

сша

дональд трамп

джеффри сакс

сергей лавров

нато

new york times

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Запасы американского вооружения, поставляемого Киеву, могут истощиться в течение шести месяцев, если президент США Дональд Трамп не утвердит новые пакеты военной помощи Украине. В результате, Украина окажется в неблагоприятном положении. Об этом сообщает газета Times, ссылаясь на мнение экспертов."Поток американского оружия (на Украину - ред.) прекратится в течение шести месяцев (если США не объявят новую военную помощь - ред.). После этого периода Украина окажется в очевидно невыгодном положении, не имея доступа к таким новейшим системам, как ракеты Patriot... и ATACMS", - пишет издание со ссылкой на неназванных аналитиков. Ранее, 19 апреля, газета New York Times, ссылаясь на источники в Конгрессе, поддерживающие Киев, сообщала, что американские власти не проводят активных дискуссий о предоставлении новых пакетов военной помощи Украине после исчерпания текущих запасов.23 апреля американский экономист Джеффри Сакс в интервью РИА Новости заявил, что Дональд Трамп твердо намерен прекратить финансирование Украины. По его мнению, Киеву придется либо заключить мирное соглашение, либо продолжать военные действия без поддержки со стороны Вашингтона.

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мировая экономика, украина, киев, сша, дональд трамп, джеффри сакс, сергей лавров, нато, new york times, мид рф