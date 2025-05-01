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Times раскрыла, когда будут исчерпаны поставки американского оружия Украине - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Times раскрыла, когда будут исчерпаны поставки американского оружия Украине
Times раскрыла, когда будут исчерпаны поставки американского оружия Украине - 01.05.2025, ПРАЙМ
Times раскрыла, когда будут исчерпаны поставки американского оружия Украине
Запасы американского вооружения, поставляемого Киеву, могут истощиться в течение шести месяцев, если президент США Дональд Трамп не утвердит новые пакеты... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T12:23+0300
2025-05-01T12:23+0300
политика
мировая экономика
украина
киев
сша
дональд трамп
джеффри сакс
сергей лавров
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Запасы американского вооружения, поставляемого Киеву, могут истощиться в течение шести месяцев, если президент США Дональд Трамп не утвердит новые пакеты военной помощи Украине. В результате, Украина окажется в неблагоприятном положении. Об этом сообщает газета Times, ссылаясь на мнение экспертов."Поток американского оружия (на Украину - ред.) прекратится в течение шести месяцев (если США не объявят новую военную помощь - ред.). После этого периода Украина окажется в очевидно невыгодном положении, не имея доступа к таким новейшим системам, как ракеты Patriot... и ATACMS", - пишет издание со ссылкой на неназванных аналитиков. Ранее, 19 апреля, газета New York Times, ссылаясь на источники в Конгрессе, поддерживающие Киев, сообщала, что американские власти не проводят активных дискуссий о предоставлении новых пакетов военной помощи Украине после исчерпания текущих запасов.23 апреля американский экономист Джеффри Сакс в интервью РИА Новости заявил, что Дональд Трамп твердо намерен прекратить финансирование Украины. По его мнению, Киеву придется либо заключить мирное соглашение, либо продолжать военные действия без поддержки со стороны Вашингтона.
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мировая экономика, украина, киев, сша, дональд трамп, джеффри сакс, сергей лавров, нато, new york times, мид рф
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, США, Дональд Трамп, Джеффри Сакс, Сергей Лавров, НАТО, New York Times, МИД РФ
12:23 01.05.2025
 
Times раскрыла, когда будут исчерпаны поставки американского оружия Украине

Times: американские поставки оружия Украине будут исчерпаны в течение полугода

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Запасы американского вооружения, поставляемого Киеву, могут истощиться в течение шести месяцев, если президент США Дональд Трамп не утвердит новые пакеты военной помощи Украине. В результате, Украина окажется в неблагоприятном положении. Об этом сообщает газета Times, ссылаясь на мнение экспертов.
"Поток американского оружия (на Украину - ред.) прекратится в течение шести месяцев (если США не объявят новую военную помощь - ред.). После этого периода Украина окажется в очевидно невыгодном положении, не имея доступа к таким новейшим системам, как ракеты Patriot... и ATACMS", - пишет издание со ссылкой на неназванных аналитиков.
Ранее, 19 апреля, газета New York Times, ссылаясь на источники в Конгрессе, поддерживающие Киев, сообщала, что американские власти не проводят активных дискуссий о предоставлении новых пакетов военной помощи Украине после исчерпания текущих запасов.
23 апреля американский экономист Джеффри Сакс в интервью РИА Новости заявил, что Дональд Трамп твердо намерен прекратить финансирование Украины. По его мнению, Киеву придется либо заключить мирное соглашение, либо продолжать военные действия без поддержки со стороны Вашингтона.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
"Сложнее сделки с недвижимостью". В Британии встревожены действиями Трампа
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ПолитикаМировая экономикаУКРАИНАКиевСШАДональд ТрампДжеффри СаксСергей ЛавровНАТОNew York TimesМИД РФ
 
 
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