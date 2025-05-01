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Трамп призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины

Трамп призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины - 01.05.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Ватикане в ходе встречи с Владимиром Зеленским призвал того заключить сделку по украинским ресурсам, потому что Россия | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T03:48+0300

2025-05-01T03:48+0300

2025-05-01T03:48+0300

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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Ватикане в ходе встречи с Владимиром Зеленским призвал того заключить сделку по украинским ресурсам, потому что Россия больше и сильнее. "Я говорил ему (Зеленскому - ред.), что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее", - сказал Трамп в ходе общения с телеканалом NewsNation. Американский лидер при этом добавил, что после того, как он перестроил армию, РФ якобы "и близко не так сильна, как США". США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, сообщил ранее минфин США. Боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире, то же самое касается оборонно-промышленного комплекса, заявил ранее президент России Владимир Путин. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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