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Трамп призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины - 01.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины
Трамп призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины - 01.05.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Ватикане в ходе встречи с Владимиром Зеленским призвал того заключить сделку по украинским ресурсам, потому что Россия | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T03:48+0300
2025-05-01T03:48+0300
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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Ватикане в ходе встречи с Владимиром Зеленским призвал того заключить сделку по украинским ресурсам, потому что Россия больше и сильнее. "Я говорил ему (Зеленскому - ред.), что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее", - сказал Трамп в ходе общения с телеканалом NewsNation. Американский лидер при этом добавил, что после того, как он перестроил армию, РФ якобы "и близко не так сильна, как США". США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, сообщил ранее минфин США. Боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире, то же самое касается оборонно-промышленного комплекса, заявил ранее президент России Владимир Путин. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, ВАТИКАН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Минфин США, минфин США
03:48 01.05.2025
 
Трамп призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины

Трамп в Ватикане призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины

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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Ватикане в ходе встречи с Владимиром Зеленским призвал того заключить сделку по украинским ресурсам, потому что Россия больше и сильнее.
"Я говорил ему (Зеленскому - ред.), что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее", - сказал Трамп в ходе общения с телеканалом NewsNation.
Американский лидер при этом добавил, что после того, как он перестроил армию, РФ якобы "и близко не так сильна, как США".
США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, сообщил ранее минфин США.
Боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире, то же самое касается оборонно-промышленного комплекса, заявил ранее президент России Владимир Путин.
В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
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