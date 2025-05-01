https://1prime.ru/20250501/tramp-857203185.html

"Сложнее сделки с недвижимостью". В Британии встревожены действиями Трампа

"Сложнее сделки с недвижимостью". В Британии встревожены действиями Трампа - 01.05.2025, ПРАЙМ

"Сложнее сделки с недвижимостью". В Британии встревожены действиями Трампа

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность прекращения своего участия в мирных переговорах между Россией и Украиной, осознав всю сложность процесса,... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T09:02+0300

2025-05-01T09:02+0300

2025-05-01T09:02+0300

политика

украина

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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность прекращения своего участия в мирных переговорах между Россией и Украиной, осознав всю сложность процесса, сообщает газета Times."Обнаружив, что прекратить войну намного сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью, президент Трамп, похоже, хочет выйти из мирных переговоров между Россией и Украиной", — сказано в материале.Газета отмечает, что в случае выхода США из переговорного процесса, поток американского оружия, на который рассчитывает Киев, может прекратиться примерно через шесть месяцев. Перспектива такого развития событий вызывает серьёзную обеспокоенность как на Украине, так и в Европе."Продолжит ли Трамп поставки оружия в случае своего выхода из переговоров, <…> — это неизвестность, которая мучает умы украинских и европейских лидеров", — заключает Times.Ранее американский президент заявлял, что у него есть собственный срок для урегулирования конфликта в Украине, но не уточнил его.На прошлой неделе Трамп раскритиковал Зеленского, утверждая, что его заявления о Крыме наносят ущерб мирным переговорам с Россией. Глава Белого дома заявил, что ситуация на Украине критическая и Зеленскому необходимо заключить мир, иначе он потеряет всю страну через три года.Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя станет решающей, поскольку Соединенным Штатам предстоит определиться, стоит ли продолжать заниматься урегулированием украинского конфликта.

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украина, сша, дональд трамп, марк рубио