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Торговая палата США попросила Трампа частично отменить пошлины на импорт
Торговая палата США попросила Трампа частично отменить пошлины на импорт - 01.05.2025, ПРАЙМ
Торговая палата США попросила Трампа частично отменить пошлины на импорт
Торговая палата США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с просьбой немедленно запустить механизм исключений из введённых ранее пошлин, чтобы... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T17:35+0300
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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Торговая палата США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с просьбой немедленно запустить механизм исключений из введённых ранее пошлин, чтобы не допустить рецессии и предотвратить "непоправимый ущерб" для малого бизнеса, говорится в письме, направленном от имени главы организации Сюзанн Кларк. В письме, адресованном министру финансов США Скотту Бессенту, министру торговли Ховарду Латнику и торговому представителю Джеймисону Гриру, глава Торговой палаты попросила "автоматически отменить" пошлины на все товары, которые "невозможно произвести в США" или которые недоступны на внутреннем рынке. Кларк также призвала администрацию Трампа в срочном порядке создать простую процедуру получения исключений из тарифных мер для тех предприятий, которые смогут доказать, что пошлины "несут значительные риски для занятости в США". "Даже если на достижение новых соглашений уйдут лишь недели или месяцы, многие малые предприятия понесут непоправимый ущерб", — написала она в письме, которое было обнародовано в четверг. Кларк подчеркнула, что администрация должна принять незамедлительные меры, чтобы "спасти американский малый бизнес и не допустить рецессии". Ранее администрация Трампа ввела пошлины на зарубежный импорт в рамках политики "Америка прежде всего", однако критики высказывают мнение, что подобные меры серьёзно вредят экономике страны.
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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, скотт бессент
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Торговая палата США попросила Трампа частично отменить пошлины на импорт
Торговая палата США призвала Трампа частично отменить пошлины, чтобы не допустить рецессии
ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Торговая палата США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с просьбой немедленно запустить механизм исключений из введённых ранее пошлин, чтобы не допустить рецессии и предотвратить "непоправимый ущерб" для малого бизнеса, говорится в письме, направленном от имени главы организации Сюзанн Кларк.
В письме, адресованном министру финансов США Скотту Бессенту, министру торговли Ховарду Латнику и торговому представителю Джеймисону Гриру, глава Торговой палаты попросила "автоматически отменить" пошлины на все товары, которые "невозможно произвести в США" или которые недоступны на внутреннем рынке.
Кларк также призвала администрацию Трампа в срочном порядке создать простую процедуру получения исключений из тарифных мер для тех предприятий, которые смогут доказать, что пошлины "несут значительные риски для занятости в США".
"Даже если на достижение новых соглашений уйдут лишь недели или месяцы, многие малые предприятия понесут непоправимый ущерб", — написала она в письме, которое было обнародовано в четверг.
Кларк подчеркнула, что администрация должна принять незамедлительные меры, чтобы "спасти американский малый бизнес и не допустить рецессии".
Ранее администрация Трампа ввела пошлины на зарубежный импорт в рамках политики "Америка прежде всего", однако критики высказывают мнение, что подобные меры серьёзно вредят экономике страны.
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