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Торговая палата США попросила Трампа частично отменить пошлины на импорт

Торговая палата США попросила Трампа частично отменить пошлины на импорт - 01.05.2025, ПРАЙМ

Торговая палата США попросила Трампа частично отменить пошлины на импорт

Торговая палата США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с просьбой немедленно запустить механизм исключений из введённых ранее пошлин, чтобы... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T17:35+0300

2025-05-01T17:35+0300

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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Торговая палата США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с просьбой немедленно запустить механизм исключений из введённых ранее пошлин, чтобы не допустить рецессии и предотвратить "непоправимый ущерб" для малого бизнеса, говорится в письме, направленном от имени главы организации Сюзанн Кларк. В письме, адресованном министру финансов США Скотту Бессенту, министру торговли Ховарду Латнику и торговому представителю Джеймисону Гриру, глава Торговой палаты попросила "автоматически отменить" пошлины на все товары, которые "невозможно произвести в США" или которые недоступны на внутреннем рынке. Кларк также призвала администрацию Трампа в срочном порядке создать простую процедуру получения исключений из тарифных мер для тех предприятий, которые смогут доказать, что пошлины "несут значительные риски для занятости в США". "Даже если на достижение новых соглашений уйдут лишь недели или месяцы, многие малые предприятия понесут непоправимый ущерб", — написала она в письме, которое было обнародовано в четверг. Кларк подчеркнула, что администрация должна принять незамедлительные меры, чтобы "спасти американский малый бизнес и не допустить рецессии". Ранее администрация Трампа ввела пошлины на зарубежный импорт в рамках политики "Америка прежде всего", однако критики высказывают мнение, что подобные меры серьёзно вредят экономике страны.

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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, скотт бессент