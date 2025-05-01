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Торговая палата США попросила Трампа частично отменить пошлины на импорт - 01.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250501/tramp-857213586.html
Торговая палата США попросила Трампа частично отменить пошлины на импорт
Торговая палата США попросила Трампа частично отменить пошлины на импорт - 01.05.2025, ПРАЙМ
Торговая палата США попросила Трампа частично отменить пошлины на импорт
Торговая палата США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с просьбой немедленно запустить механизм исключений из введённых ранее пошлин, чтобы... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T17:35+0300
2025-05-01T17:35+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Торговая палата США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с просьбой немедленно запустить механизм исключений из введённых ранее пошлин, чтобы не допустить рецессии и предотвратить "непоправимый ущерб" для малого бизнеса, говорится в письме, направленном от имени главы организации Сюзанн Кларк. В письме, адресованном министру финансов США Скотту Бессенту, министру торговли Ховарду Латнику и торговому представителю Джеймисону Гриру, глава Торговой палаты попросила "автоматически отменить" пошлины на все товары, которые "невозможно произвести в США" или которые недоступны на внутреннем рынке. Кларк также призвала администрацию Трампа в срочном порядке создать простую процедуру получения исключений из тарифных мер для тех предприятий, которые смогут доказать, что пошлины "несут значительные риски для занятости в США". "Даже если на достижение новых соглашений уйдут лишь недели или месяцы, многие малые предприятия понесут непоправимый ущерб", — написала она в письме, которое было обнародовано в четверг. Кларк подчеркнула, что администрация должна принять незамедлительные меры, чтобы "спасти американский малый бизнес и не допустить рецессии". Ранее администрация Трампа ввела пошлины на зарубежный импорт в рамках политики "Америка прежде всего", однако критики высказывают мнение, что подобные меры серьёзно вредят экономике страны.
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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, скотт бессент
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Скотт Бессент
17:35 01.05.2025
 
Торговая палата США попросила Трампа частично отменить пошлины на импорт

Торговая палата США призвала Трампа частично отменить пошлины, чтобы не допустить рецессии

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Торговая палата США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с просьбой немедленно запустить механизм исключений из введённых ранее пошлин, чтобы не допустить рецессии и предотвратить "непоправимый ущерб" для малого бизнеса, говорится в письме, направленном от имени главы организации Сюзанн Кларк.
В письме, адресованном министру финансов США Скотту Бессенту, министру торговли Ховарду Латнику и торговому представителю Джеймисону Гриру, глава Торговой палаты попросила "автоматически отменить" пошлины на все товары, которые "невозможно произвести в США" или которые недоступны на внутреннем рынке.
Кларк также призвала администрацию Трампа в срочном порядке создать простую процедуру получения исключений из тарифных мер для тех предприятий, которые смогут доказать, что пошлины "несут значительные риски для занятости в США".
"Даже если на достижение новых соглашений уйдут лишь недели или месяцы, многие малые предприятия понесут непоправимый ущерб", — написала она в письме, которое было обнародовано в четверг.
Кларк подчеркнула, что администрация должна принять незамедлительные меры, чтобы "спасти американский малый бизнес и не допустить рецессии".
Ранее администрация Трампа ввела пошлины на зарубежный импорт в рамках политики "Америка прежде всего", однако критики высказывают мнение, что подобные меры серьёзно вредят экономике страны.
Рейхстаг, Берлин, Германия
В ФРГ прокомментировали смягчение импортных пошлин для автопроизводителей
Вчера, 17:29
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВАШИНГТОНДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
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