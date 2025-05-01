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В Саратове запустили первые два маршрута скоростного трамвая

В Саратове запустили первые два маршрута скоростного трамвая - 01.05.2025, ПРАЙМ

В Саратове запустили первые два маршрута скоростного трамвая

Первые два маршрута скоростного трамвая запустили в Саратове, проезд до 9 мая будет бесплатным, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T18:46+0300

2025-05-01T18:46+0300

2025-05-01T18:46+0300

экономика

саратов

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САРАТОВ, 1 мая - ПРАЙМ. Первые два маршрута скоростного трамвая запустили в Саратове, проезд до 9 мая будет бесплатным, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. "Сегодня первая часть масштабного и стратегического для развития Саратова проекта скоростного трамвая... перешла к стадии воплощения: запущено рабочее движение на маршрутах №8 и №9. На линии вышли современные двухсекционные трамваи "Богатырь-М". Произошло основательное обновление: новые рельсошпальная решетка, контактная сеть, подвижной состав, инфраструктура, связанная с комфортом пассажиров. Все эти качественные изменения направлены на то, чтобы сделать электротранспорт в Саратове удобным и отвечающим времени. Город давно нуждался в этом... Проезд с 1 по 9 мая будет бесплатным", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что новая транспортная инфраструктура будет дорабатываться в течение двух месяцев уже при открытом рабочем движении. "Предстоит охватить еще значительный объем работ по благоустройству и системе автоматизации, обеспечивающей приоритетное движение трамваев и диспетчерский контроль. Как и говорил ранее, специалисты продолжают при необходимости оперативно регулировать контактную сеть и пути с учетом массового запуска трамваев. Стараемся сделать так, чтобы это минимально сказывалось на движении", - добавил глава региона. Бусаргин в сентябре 2023 года сообщил, что проект скоростного трамвая в Саратове, который соединит несколько районов города, находится на стадии реализации. По его словам, модернизация скоростного трамвая имеет высокое значение для Саратова, поскольку капитальный ремонт трамвайных линий не производился на протяжении 50 лет. Он отметил, что регион планирует модернизировать 67 километров трамвайной сети на более чем 17 миллиардов рублей, получив через ВЭБ.РФ грант из средств Фонда национального благосостояния. Прокуратура области в июне 2024 года сообщила, что следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями из-за срыва реализации проекта реконструкции трамвайной линии в Саратове по маршруту №9, которая должна была завершиться до конца 2023 года. По данным СУСК по региону, действия должностных лиц заказчика проекта привели к неэффективному использованию бюджетных средств в сумме свыше 40 миллионов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

саратов