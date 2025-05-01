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Турцию за первый квартал посетили почти 600 тысяч россиян - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Турцию за первый квартал посетили почти 600 тысяч россиян
Турцию за первый квартал посетили почти 600 тысяч россиян - 01.05.2025, ПРАЙМ
Турцию за первый квартал посетили почти 600 тысяч россиян
Турцию за первый квартал 2025 года посетили чуть более 600 тысяч россиян, что почти на 12% меньше, чем годом ранее, следует из статистики турецкого министерства | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T00:28+0300
2025-05-01T00:28+0300
туризм
бизнес
экономика
турция
рф
иран
снг
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СТАМБУЛ, 1 мая - ПРАЙМ. Турцию за первый квартал 2025 года посетили чуть более 600 тысяч россиян, что почти на 12% меньше, чем годом ранее, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма, с которой ознакомилось РИА Новости. Из данных министерства следует, что Турцию в январе посетили 203 тысяч граждан РФ, в феврале - более 167 тысяч, а в марте - почти 230 тысяч. В общей сложности за первый квартал в Турцию прибыли 601 332 россиянина, что на 11,85% меньше показателей 2024 года и на 22,1% меньше, чем в 2023 году, следует из подсчетов РИА Новости статистики. Россияне остаются в первой пятерке по числу путешественников, посещающих Турцию, но по итогам марта - уже на третьем месте после граждан Ирана и ФРГ, а по итогам квартала - на втором месте, уступая иранцам. В целом, по данным ведомства, из стран СНГ, к которым минтуризма причисляет и Украину, в Турцию за квартал прибыли на 9,7% меньше туристов. РФ лидировала по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян. Доходы Турции от туризма за первый квартал 2025 года стали рекордными, достигнув 9,5 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма. Если учитывать только прибывших в страну иностранных туристов, то показатели этого года на 5% хуже первого квартала 2024 - Турцию посетили более 6,6 миллионов иностранцев.
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туризм, бизнес, турция, рф, иран, снг
Туризм, Бизнес, Экономика, ТУРЦИЯ, РФ, ИРАН, СНГ
00:28 01.05.2025
 
Турцию за первый квартал посетили почти 600 тысяч россиян

Минкультуры Турции: за первый квартал 2025 года страну посетили 600 тысяч россиян

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СТАМБУЛ, 1 мая - ПРАЙМ. Турцию за первый квартал 2025 года посетили чуть более 600 тысяч россиян, что почти на 12% меньше, чем годом ранее, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма, с которой ознакомилось РИА Новости.
Из данных министерства следует, что Турцию в январе посетили 203 тысяч граждан РФ, в феврале - более 167 тысяч, а в марте - почти 230 тысяч.
В общей сложности за первый квартал в Турцию прибыли 601 332 россиянина, что на 11,85% меньше показателей 2024 года и на 22,1% меньше, чем в 2023 году, следует из подсчетов РИА Новости статистики.
Россияне остаются в первой пятерке по числу путешественников, посещающих Турцию, но по итогам марта - уже на третьем месте после граждан Ирана и ФРГ, а по итогам квартала - на втором месте, уступая иранцам.
В целом, по данным ведомства, из стран СНГ, к которым минтуризма причисляет и Украину, в Турцию за квартал прибыли на 9,7% меньше туристов.
РФ лидировала по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян.
Доходы Турции от туризма за первый квартал 2025 года стали рекордными, достигнув 9,5 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма. Если учитывать только прибывших в страну иностранных туристов, то показатели этого года на 5% хуже первого квартала 2024 - Турцию посетили более 6,6 миллионов иностранцев.
 
ЭкономикаТуризмБизнесТУРЦИЯРФИРАНСНГ
 
 
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