https://1prime.ru/20250501/uitkoff-857214384.html

В США назвали вероятного приемника Уолтца на посту советника президента

В США назвали вероятного приемника Уолтца на посту советника президента - 01.05.2025, ПРАЙМ

В США назвали вероятного приемника Уолтца на посту советника президента

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф является главным кандидатом на пост советника американского лидера по национальной безопасности... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T18:15+0300

2025-05-01T18:15+0300

2025-05-01T18:15+0300

политика

стив уиткофф

кандидат

дональд трамп

советники

нацбезопасность

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa64b117455a84bac45225577122811d.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф является главным кандидатом на пост советника американского лидера по национальной безопасности вместо Майкла Уолтца, сообщает журналист газеты Politico Джейк Трейлор со ссылкой на источники."Трамп планирует отстранить Уолтца, сообщили три источника. По их словам, сейчас главным кандидатом на замену является Уиткофф", - написал Трейлор в социальной сети Х.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

стив уиткофф, кандидат, дональд трамп, советники, нацбезопасность, экспертное мнение