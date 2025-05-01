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В США назвали вероятного приемника Уолтца на посту советника президента - 01.05.2025, ПРАЙМ
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В США назвали вероятного приемника Уолтца на посту советника президента
В США назвали вероятного приемника Уолтца на посту советника президента - 01.05.2025, ПРАЙМ
В США назвали вероятного приемника Уолтца на посту советника президента
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф является главным кандидатом на пост советника американского лидера по национальной безопасности... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T18:15+0300
2025-05-01T18:15+0300
политика
стив уиткофф
кандидат
дональд трамп
советники
нацбезопасность
экспертное мнение
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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф является главным кандидатом на пост советника американского лидера по национальной безопасности вместо Майкла Уолтца, сообщает журналист газеты Politico Джейк Трейлор со ссылкой на источники."Трамп планирует отстранить Уолтца, сообщили три источника. По их словам, сейчас главным кандидатом на замену является Уиткофф", - написал Трейлор в социальной сети Х.
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стив уиткофф, кандидат, дональд трамп, советники, нацбезопасность, экспертное мнение
Политика, Стив Уиткофф, Кандидат, Дональд Трамп, советники, нацбезопасность, экспертное мнение
18:15 01.05.2025
 
В США назвали вероятного приемника Уолтца на посту советника президента

Politico: Уиткофф - главный кандидат на пост советника президента вместо Уолтца

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф является главным кандидатом на пост советника американского лидера по национальной безопасности вместо Майкла Уолтца, сообщает журналист газеты Politico Джейк Трейлор со ссылкой на источники.
"Трамп планирует отстранить Уолтца, сообщили три источника. По их словам, сейчас главным кандидатом на замену является Уиткофф", - написал Трейлор в социальной сети Х.
 
ПолитикаСтив УиткоффКандидатДональд Трампсоветникинацбезопасностьэкспертное мнение
 
 
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