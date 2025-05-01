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CNN узнал, насколько Уиткоффа интересует пост советника Трампа

CNN узнал, насколько Уиткоффа интересует пост советника Трампа - 01.05.2025, ПРАЙМ

CNN узнал, насколько Уиткоффа интересует пост советника Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил своему окружению, что не заинтересован в должности советника американского лидера по... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T20:00+0300

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2025-05-01T20:00+0300

политика

стив уиткофф

должность

советники

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил своему окружению, что не заинтересован в должности советника американского лидера по национальной безопасности и не ожидает, что ему поступит соответствующее предложение, передаёт в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к Уиткоффу. "Он дал понять, что не хочет эту должность, и его окружение не ожидает, что в итоге он будет выбран или что президент предложит ему пост", — приводит канал слова одного из источников. Ранее газета Politico со ссылкой на три источника сообщила, что Уиткофф рассматривается как главный кандидат на замену Майкла Уолтца, который, по данным ведущих американских СМИ, уже покинул пост советника по национальной безопасности. Официальных комментариев из Белого дома на этот счёт пока не поступало.

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стив уиткофф, должность, советники, дональд трамп