Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о войне Индии и Пакистана - 01.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250501/ukraina-857205742.html
В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о войне Индии и Пакистана
В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о войне Индии и Пакистана - 01.05.2025, ПРАЙМ
В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о войне Индии и Пакистана
Начало боевых действий между Индией и Пакистаном может ускорить завершение конфликта на Украине. Такое мнение высказал советник офиса Владимира Зеленского... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T11:27+0300
2025-05-01T11:36+0300
политика
пакистан
украина
индия
владимир зеленский
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Начало боевых действий между Индией и Пакистаном может ускорить завершение конфликта на Украине. Такое мнение высказал советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Я думаю, что война, которая сегодня угрожает этому региону, будет ускорять попытки правильно решить проблему войны и мира на Украине", — заявил Подоляк в интервью украинским СМИ.Он также выразил мнение, что вооруженный конфликт между двумя странами привлечет дополнительное внимание к Украине.Напряженность между Индией и Пакистаном резко возросла после теракта, произошедшего недалеко от города Пахалгам в индийском штате Джамму и Кашмир. Группа вооруженных лиц открыла огонь по туристам, в результате чего погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя организация "Фронт сопротивления", имеющая связи с террористической группировкой "Лашкар-и-Тайба"*.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://1prime.ru/20250430/peskov-857166483.html
пакистан
украина
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пакистан, украина, индия, владимир зеленский, нарендра моди
Политика, ПАКИСТАН, УКРАИНА, ИНДИЯ, Владимир Зеленский, Нарендра Моди
11:27 01.05.2025 (обновлено: 11:36 01.05.2025)
 
В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о войне Индии и Пакистана

Подоляк: война между Индией и Пакистаном ускорит урегулирование конфликта на Украине

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Начало боевых действий между Индией и Пакистаном может ускорить завершение конфликта на Украине. Такое мнение высказал советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Я думаю, что война, которая сегодня угрожает этому региону, будет ускорять попытки правильно решить проблему войны и мира на Украине", — заявил Подоляк в интервью украинским СМИ.
Он также выразил мнение, что вооруженный конфликт между двумя странами привлечет дополнительное внимание к Украине.
Напряженность между Индией и Пакистаном резко возросла после теракта, произошедшего недалеко от города Пахалгам в индийском штате Джамму и Кашмир. Группа вооруженных лиц открыла огонь по туристам, в результате чего погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя организация "Фронт сопротивления", имеющая связи с террористической группировкой "Лашкар-и-Тайба"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Премьер Индии Моди не приедет в Москву на 9 мая, сообщил Песков
Вчера, 11:45
 
ПолитикаПАКИСТАНУКРАИНАИНДИЯВладимир ЗеленскийНарендра Моди
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала