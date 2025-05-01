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В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о войне Индии и Пакистана
В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о войне Индии и Пакистана - 01.05.2025, ПРАЙМ
В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о войне Индии и Пакистана
Начало боевых действий между Индией и Пакистаном может ускорить завершение конфликта на Украине. Такое мнение высказал советник офиса Владимира Зеленского... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T11:27+0300
2025-05-01T11:27+0300
2025-05-01T11:36+0300
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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Начало боевых действий между Индией и Пакистаном может ускорить завершение конфликта на Украине. Такое мнение высказал советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Я думаю, что война, которая сегодня угрожает этому региону, будет ускорять попытки правильно решить проблему войны и мира на Украине", — заявил Подоляк в интервью украинским СМИ.Он также выразил мнение, что вооруженный конфликт между двумя странами привлечет дополнительное внимание к Украине.Напряженность между Индией и Пакистаном резко возросла после теракта, произошедшего недалеко от города Пахалгам в индийском штате Джамму и Кашмир. Группа вооруженных лиц открыла огонь по туристам, в результате чего погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя организация "Фронт сопротивления", имеющая связи с террористической группировкой "Лашкар-и-Тайба"*.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Политика, ПАКИСТАН, УКРАИНА, ИНДИЯ, Владимир Зеленский, Нарендра Моди
В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о войне Индии и Пакистана
Подоляк: война между Индией и Пакистаном ускорит урегулирование конфликта на Украине
МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Начало боевых действий между Индией и Пакистаном может ускорить завершение конфликта на Украине. Такое мнение высказал советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Я думаю, что война, которая сегодня угрожает этому региону, будет ускорять попытки правильно решить проблему войны и мира на Украине", — заявил Подоляк в интервью украинским СМИ.
Он также выразил мнение, что вооруженный конфликт между двумя странами привлечет дополнительное внимание к Украине.
Напряженность между Индией и Пакистаном резко возросла после теракта, произошедшего недалеко от города Пахалгам в индийском штате Джамму и Кашмир. Группа вооруженных лиц открыла огонь по туристам, в результате чего погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя организация "Фронт сопротивления", имеющая связи с террористической группировкой "Лашкар-и-Тайба"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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